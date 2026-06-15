Бельгия и Египет сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

Счет в матче на 19-й минуте открыли «фараоны» — гол забил полузащитник Эмам Ашур, которому ассистировал Мохамед Салах. Форварду 15 июня исполнилось 34 года.

«Красные дьяволы» сравняли счет во втором тайме — на 66-й минуте автоголом отметился защитник Мохамед Хани.

Бельгия и Египет набрали по 1 очку. В другом матче группы G встретятся Иран и Новая Зеландия. Игра пройдет 16 июня, начало — в 4.00 мск.