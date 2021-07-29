Лучший теннисист России рассказал об эмоциях в матче с Карреньо-Бустой, вылете с Олимпиады и провокации чилийского журналиста.

Олимпиада-2020. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (7:5)

После поражения в четвертьфинале олимпийского турнира Даниил Медведев долго отвечал на вопросы журналистов из самых разных стран. Чилийского провокатора, накануне назвавшего россиян «обманщиками», на сей раз на кортах не было. Однако первый вопрос от западных СМИ все равно касался инцидента накануне.

— Порой вам могут не нравиться вопросы, это понятно. Но вы не считаете, что чересчур говорить «не хочу больше с вами общаться» или «не хочу больше видеть вас здесь», как вы сказали вчера? Возможно, не у всех хороший английский, и проблема может заключаться в недопонимании?

— Может быть, проблема была в языковом барьере, — ответил Даниил. — Я получал тысячи вопросов, всегда с уважением к этому относился. Даже ко многим неприятным вопросам относился нормально. Теперь будет 0,05 процента неотвеченных вопросов. Это первый в моей жизни. Как по мне, этот вопрос был непрофессиональным для журналиста. Сегодня я поступил непрофессионально, когда ломал ракетку. Каждый должен нести ответственность за свои действия.

У Карена хорошие шансы против Пабло

— Сильно расстроены, что остались без медали?

— Расстроен намного сильнее, чем на любом другом турнире. Потому что другие турнины ты играешь за себя, стараешься показать свой максимум. И потом просто смотришь, что на следующей неделе, даже если это был «Большой шлем». Это первый турнир в жизни, где я действительно почувствовал, что играю не за себя. У нас здесь нет призовых денег, живем как все ребята. Впервые после юниоров почувствовал, что играю не за себя, а за кого-то, в данном случае за страну. Втройне обидно и стыдно, что не получилось показать уровень результата, на который способен. Такова жизнь, таков теннис. Придется переключиться и думать о турнире в Канаде, выбора нет.

— У кого из оставшихся наших ребят есть шансы на медаль?

— Думаю, в миксте. Лена и Аслан еще не играли, но мне кажется, есть шанс сыграть русский финал. У них крутые пары. Понятно, что микст — непредсказуемая вещь, Аслану с Леной нужно еще выйти в полуфинал. Ничего предсказывать нельзя, но шанс есть. У Карена Хачанова хорошие шансы против Пабло, потому что не думаю, что тот будет играть так же, как сегодня. Шансы на медаль есть. На золотую с Новаком тяжело претендовать, но и его тоже можно обыгрывать.

— В концовке матча вы громко закричали, удивившись, что испанец так здорово играет... Не ожидали от него такого уровня?

— Да, не ожидал. Мы играли несколько раз, и я проигрывал ему, по-моему, только один раз. Но это было раньше, когда я сам не играл на том уровне, на котором играю сейчас. Для меня было удивительно. я всегда стараюсь показывать свой уровень. Выше головы прыгнуть не могу. Понятное дело, иногда ты играешь чуть хуже, чуть лучше, но сегодня я играл в неплохой теннис. Если Пабло будет играть на таком же уровне, как сегодня, может спокойно выиграть «мастерс», ни отдав ни сета. Знаю, о чем говорю, потому что сам один раз так выигрывал турнир.

После поражения я отхожу один день от тенниса

— После вчерашних проблем со здоровьем успели восстановиться?

— Да, я был на сто процентов готов, у меня ничего не болело. И во втором сете физически чувствовал себя даже лучше, чем в первом.

— Победительница прошлой Олимпиады больше не выиграла ничего. Может, действительно на Игры такой супернастрой?

— Во взрослом теннисе, конечно, по-другому. Пабло — сильный игрок, он был и в десятке, сейчас в двадцатке. Но одно дело игрок десятки, другое дело — тот уровень тенниса, который он показал сегодня. Повторюсь, он способен выигрывать «Шлемы». Понятное дело, ты в финале будешь играть с Новаком или Рафой. Если будешь играть с ними, скорее всего, проиграешь, но, по крайней мере, есть шансы оказаться в финале, выигрывать «мастерсы». Может, это какой-то супернастрой, у меня он тоже был, но я не смог прыгнуть выше своей головы.

— Каковы ваши планы? Будете ли приходить на корты дальше, чтобы болеть за других ребят?

— Буду продолжать ходить и болеть за ребят, конечно. Мне нет смысла лететь обратно в Европу на три дня. Для организма будет не очень хорошо — акклиматизация. Отсюда полечу в Канаду, не знаю когда, наверное, в понедельник. Если не разрешат остаться, полечу раньше. Не знаю, поеду ли завтра на корты. Обычно после поражения я отхожу один день от тенниса, иначе свихнуться можно, но, может быть, все-таки съезжу поболеть за наших.