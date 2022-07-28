Терновой: «Очень хотел поехать на Олимпиаду. И до сих пор хочу»

Прыгун в воду Терновой рассказал, что непопадание на Олимпиаду-2020 стало для него самым обидным

Российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказал, что непопадание на Олимпиаду-2020 в Токио стало для него самым обидным

— Какая из неудач особенно обидная?

— Чемпионат России перед Олимпийскими играми в Токио. Я проигрывал Виктору Минибаеву пять или шесть баллов, заключительный прыжок сделал очень хорошо и даже успел обрадоваться, что попал на Игры. А вышло, что нет. Проиграл совсем немного, и по условиям отбора второе место не позволяло мне оказаться в олимпийской команде. Отходил от тех соревнований очень долго, был психологически полностью опустошен.

— Так сильно хотели поехать на Олимпиаду?

— Очень. И до сих пор хочу, — приводит слова Тернового RT.

21-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2019 года. В июле 2022 года Терновой стал победителем в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате России.