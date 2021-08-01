Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали олимпийскими чемпионами, обыграв в золотом матче соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Олимпиада-2020. Теннис. Микст. Финал

Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Олимпийские чемпионы в турнире смешанных пар Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев после победы поделились своими эмоциями от завоевания золота, Рублев рассказал, что кричал в конце матча тренеру Аслана Карацева, а Павлюченкова призналась, что до сих пор не до конца осознает, что произошло.

Конфликта с тренером Карацева нет

— Вы крикнули что-то в конце матча тренеру Аслана. Что за конфликт?

А. Р.: — У меня отличные отношения с Асланом и его тренером, у нас все идеально. Я просто подумал, что было не слишком правильно так себя вести. Когда мы с Настей были на его стороне корта, он кричал на ту сторону корта, где были Аслан и Елена. Для меня нормально, если бы он поддерживал их пару, когда она находилась рядом с ним. Весь матч я терпел, но на супер-тай-брейке я попросил немного уважения: «Они не слышат вас, они на другой стороне корта». Просто сказал, что не надо так себя вести.

— Что чувствуют два новых олимпийский чемпиона?

А. П.: — Это счастье. У меня очень много сейчас эмоций. Я сто процентов завтра осознавать все буду уже по-другому. Это детская мечта, которая сбылась. Я понимаю, о чем говорит Андрей, что это не одиночка, когда это, может быть, более значимо, но это золотая медаль, а мы олимпийские чемпионы, и это нереально круто.

А. Р.: — Получился исторический финал. Нельзя было придумать лучше сценария для нас и нашей страны. Финал с такой концовкой — это прямо фильм, который останется в памяти на всю жизнь. Это не описать словами... Вся жизнь пролетает в такой момент: как ты рос, тренировался, смотрел за другими на Олимпиаде. И сейчас это случилось с нами. Это полная эйфория.

— Понравилось ли вам играть микст? Будете ли еще?

А. Р.: — На самом деле, что Насте, что мне нравится больше играть одиночку. Ради этого мы начали играть в теннис, ради этого мы тренируемся и работаем. До следующей Олимпиады наша микстовая карьера закончена. Когда будут снова Олимпийские игры, думаю, что Настя, что я будем хотеть играть во всех разрядах. Но сейчас будем уже фокусироваться только на одиночке, чтобы улучшаться и показывать личные результаты.

— Поговорили с Кареном Хачановым после его финала? Что не получилось?

А. Р.: — Не разговаривал с ним особо. Увиделись с ним на общем фото уже, поздравили друг друга. Видел только первый сет. Могу лишь сказать, что Саша играл очень стабильно. Он попал и забил все, что было нужно. Так сложилось, что Карен с самого начала проиграл свою подачу. Не случись этого, может, все было бы иначе. Из одного гейма может сложиться весь матч. Финал играется не за счет уровня, а за счет психики: кто стабильнее, кто сильнее. Карена можно понять: провел невероятный турнир, такие матчи выиграл — это очень тяжело. Это как у меня в Монте-Карло было: до финала показывал нереальные результаты, а потом в финале проиграл достаточно легко, без шансов. Думаю, Карен теперь поймал ритм, почувствовал, что может обыгрывать лучших игроков.

<br>

Перед последним ударом вся жизнь промелькнула перед глазами

— Как вам слушать Чайковского вместо гимна?

А. П.: — Я играю и за страну, и за себя. Не думала об этом слишком много. У меня были мысли лишь о том, чтобы хорошо выступить, выиграть медали. Было бы лучше с гимном, но мы имеем то, что имеем.

А. Р.: — Я вообще не думал про это, потому что знал правила, знал решения МОК. И просто решил: «Если в таких условиях выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство». И именно так я себя чувствую.

— Мы видели ваши матчи — какая-то нереальная «химия», было местами забавно. Считает ли вы, что «химия» между вами — это часть сегодняшнего успеха?

А. П.: — Да, это очень важно, потому что мы команда и мы играем вместе. У нас нет особо опыта игры в миксте, но это взаимопонимание помогало в тяжелых моментах во время матча. Да, иногда было даже весело, но мы все же приехали сюда за медалью. С каждым матчем наша игра улучшалась, Андрей сегодня был просто супер. Меня всегда только злило, что Андрей говорит, что нам везет.

— Что было в голове перед последним смэшем?

А. Р.: — Почувствовал, что нужно выложиться полностью — привлечь все ресурсы организма, который я тренировал с детства. Все перед глазами промелькнуло: слезы, пот, боль...

— Анастасия, какие первые слова сказал Андрей, когда пробил финальный смэш?

А. П.: — Мы не говорили, были одни эмоции. И не верилось, и верилось. То выигрывали, то проигрывали в течение матча. Было очень много эмоций, освободилось все, что сжималось. Наконец-то сбылась мечта. Меня изначально не думали отправлять на микст, поэтому это вдвойне приятно.

А. Р.: — Реально никаких слов не было, первые секунды были слезы, смех. Безумно благодарен Насте, безумно благодарен, что вообще тут оказался, что так сложилось, что мы олимпийские чемпионы. Мне вообще нереально везет по жизни.

— Андрей, все еще чувствуете себя лузером?

А. Р.: — Конечно, одиночку выигрывать приятнее, но я рад тому, как все сложилось. Большое спасибо, что все так случилось. Беру свои слова обратно. Понятное дело, если говорить серьезно, я нереально благодарен за то, что все так случилось, благодарен Насте, благодарен за то, что так повезло, что мы завоевали медаль. Если говорить серьезно, я бы выбрал выиграть микст, чем дойти и проиграть полуфинал одиночки и занять четвертое место. Медаль такая же — на ней не написано, за что она...

А. П.: — Медаль — это медаль. Раз ты рад, давай на этом и закончим пресс-конференцию, пока опять не передумал (смеется).