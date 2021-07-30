Япония творит невероятное! Самураи с украинским тренером забрали у нас золото в фехтовании

Команда ОКР была близка к историческому золоту в шпаге, но беда пришла откуда не ждали.

Олимпиада-2020. Фехтование.

Мужчины. Шпага. Командный турнир. Финал

Россия — Япония — 36:45

Матч за 3-е место

Корея — Китай — 45:42

Мем про то, что в средневековой войне мы бы выиграли, подтверждается с каждым днем Олимпиады. Лук, фехтование, единоборства — если не застрелим, так заколем, не заколем, так заборем. Но мужская шпага — вид, откровенно говоря, не наш. В команде так уж точно. Всегда в нем доминировали европейцы (зарубежные). Россия в последний раз брала медали в команде аж в 1996 году, серебряный призер Павел Колобков с тех пор министром спорта успел побывать, а ничего не менялось. Обычно расстановка сил — Франция, Италия, Венгрия, иногда Германия.

Тем удивительнее в полуфиналах не увидеть европейцев — совсем. Россияне бились с китайцами, а корейцы — с японцами! То, что хозяева подтянули дзюдо, мы знали. Но что самураи поменяют свои катаны на шпаги — к этому был не готов никто. Япония, в отличие от нас, в этом виде программы в финалах не была никогда.

Вылет итальянцев и беснующиеся трибуны

Японцы начали путь с 1/8 финала, выбили американцев, затем французов с новоиспеченным олимпийским чемпионом Ромэном Канноне (45:44) и южнокорейцев. Наши стартовали с четвертьфинала, но прошли сильнейших итальянцев и китайцев, причем гораздо спокойнее — 45:38 и 45:34. Это при том, что в индивидуальных соревнованиях лучшим из россиян был Сергей Бида, докарабкавшийся лишь до восьмерки сильнейших.

Кто по-настоящему накалял обстановку, так это китайцы. Они пришли на матч с огромной делегацией из очень визгливых девушек. Давно во время фехтовального боя не стоял такой дикий крик, как на пекинском базаре. Тренер, почувствовав, что можно выполнить партзадание и привезти коммунистическим боссам медаль, в бешенстве бил по рекламным щитам и кидался планшеткой. Но корейские капиталисты в битве за бронзу оказались сильнее — 45:42.

Китайские фанаты орут, наплевав на все правила приличия. pic.twitter.com/PCynHoOM5K — Lublineс93 (@Lublinec931) July 30, 2021

Японцы не упустили исторический шанс

Россияне на финал выпустили Биду, Никиту Глазкова и опытного 33-летнего Павла Сухова. Бой начался осторожно — обе стороны понимали, как много стоит на кону. Россияне набрали за последние годы несколько бронз и серебро на чемпионатах мира, но никогда в их карьере не было даже шанса на такой большой титул. По сути, после этого можно заканчивать вообще все, как говорит Георгий Черданцев.

Во втором раунде японец Кано начал создавать для японцев отрыв. Глазков не успевал за его атаками в прыжках с какой-то очень длинной и резко растягивающейся рукой — хотя по фактуре соперник был явно меньше. Сухов, видя происходящее, активно тренировал у дорожки уклоны от атак и контрнаступления.

Павел вышел при счете 5:8, и ему противостоял Уяма с еще более необычной техникой быстрых подшагиваний и полуприседов в стиле русской ковырялочки. Россиянин вроде бы разгадал алгоритм кривляний японца, но регулярно попадал на «дубли» — соперник успевал отвечать своим уколом. 11:13 после первых 9 минут. И так матч и продолжался — на расстоянии нескольких уколов.

Волонтеры не сдержали эмоций

Никита попытался переломить матч сменой оружия, но тщетно. Вообще со шпагами сегодня было что-то не то. Уже в следующем раунде к ней начал предъявлять претензии Бида и тоже попросил у своей команды новый инструмент.

Подтащил немного команду Сухов — 25:28 — и громко заревел на весь зал по окончании раунда. За японцев болели не так, как за китайцев, но, конечно, преимущество родных стен было заметно. Россияне тем временем всячески пытались в своем закутке найти противоядие — партнеры Глазкова в седьмом раунде уходили от дорожки метров на 10, чтобы заговорщически побеседовать.

Для Японии это было настолько важное золото, что волонтеры к концу поединка перестали сдерживаться и начали проявлять эмоции. Ну, по крайней мере, они заерзали на стульях и начали всплескивать руками. А для японца это значит, что происходящее — нечто космического масштаба.

Японский волонт?р долго думал и вс?-таки начал снимать победный финал для своей страны) pic.twitter.com/rR9DHrH8Qa — Lublineс93 (@Lublinec931) July 30, 2021

К сожалению, цейтнот и счет вынуждали наших рисковать — а японцы только этого и ждали. И тот же Кано, вышедший на последнюю схватку с Бидой, легко довел дело до победы — 45:36. Куча-мала на дорожке, затем крики в микст-зоне от волонтеров и журналистов — это был день Японии в зале Макухари.

По окончании матча удалось поговорить с украинским тренером японских шпажистов Александром Горбачуком. Пару лет назад его отстраняли от команды за пощечину одному из подопечных — а теперь такой успех.

— Матч с Россией не был принципиальным, у меня много знакомых, общаемся, все нормально. Скорее с азиатскими странами — это да, мы часто встречаемся. Мотивация? Нам про деньги ничего не говорили, тут страна на бонусы не щедра (улыбается). Сказали перед Играми, когда поднял вопрос: ваша мотивация — страна и флаг, — рассказал с улыбкой украинец.

Обидное серебро, в том числе с точки зрения медального зачета. Очевидно, что Япония к концу первой недели уже стала нашим прямым конкурентом за попадание в тройку. И получить «-2» по золоту в фехтовании — неприятная новость. Хотя все это не отменяет того, что мужики уже молодцы. Просто японские мужики оказались большими молодцами.