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Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Токио-2020

15:10
Виталина Бацарашкина (в центре) — первая российская чемпионка Токио-2020. Фото AFP
Виталина Бацарашкина (в центре) — первая российская чемпионка Токио-2020. Фото AFP
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Первую награду сборной России в первый медальный день Олимпиады-2020 в субботу, 24 июля, принесла Анастасия Галашина — серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

Первое золото россиян на Играх в Токио завоевала Виталина Бацарашкина — в воскресенье, 25 июля, в стрельбе из пневматического пистолета.

25&nbsp;июля. Токио. Виталина Бацарашкина&nbsp;&mdash; олимпийский чемпион Токио в&nbsp;стрельбе из&nbsp;пневматического пистолета с&nbsp;10 метров.

Золото

Виталина Бацарашкина
Стрельба, женщины, пневматический пистолет, 10 м (25 июля)

Анастасия Галашина завоевала первую медаль для России на&nbsp;Играх в&nbsp;Токио.

Серебро

Анастасия Галашина
Стрельба, женщины, пневматическая винтовка, 10 м (24 июля)

Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева
Стрельба из лука, женщины, командное первенство (25 июля)

Инна Дериглазова
Фехтование, женщины, рапира (25 июля)

Бронза

Михаил Артамонов
Тхэквондо, мужчины, до 58 кг (24 июля)

Лариса Коробейникова
Фехтование, женщины, рапира (25 июля)

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