Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Токио-2020

Сколько наград завоевали спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) на летних Играх в Японии: обновляется в режиме онлайн.

Первую награду сборной России в первый медальный день Олимпиады-2020 в субботу, 24 июля, принесла Анастасия Галашина — серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

Первое золото россиян на Играх в Токио завоевала Виталина Бацарашкина — в воскресенье, 25 июля, в стрельбе из пневматического пистолета.

Золото

Виталина Бацарашкина

Стрельба, женщины, пневматический пистолет, 10 м (25 июля)

Серебро

Анастасия Галашина

Стрельба, женщины, пневматическая винтовка, 10 м (24 июля)

Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева

Стрельба из лука, женщины, командное первенство (25 июля)

Инна Дериглазова

Фехтование, женщины, рапира (25 июля)

Бронза

Михаил Артамонов

Тхэквондо, мужчины, до 58 кг (24 июля)

Лариса Коробейникова

Фехтование, женщины, рапира (25 июля)

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