Олимпийская чемпионка Татарева рассказала о диалоге с Винер перед Играми в Токио-2020

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева рассказала о диалоге с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер перед Олимпиадой в Токио-2020.

Спортсменка потеряла брата в момент подготовки к турниру.

«Она [Ирина Винер] сказала: «Настенька, ты нужна мне, ты нужна команде, ты нужна стране. Поэтому начинай тренироваться, и все будет хорошо», — цитирует Татареву «Газета.ru».

На Олимпиаде-2020 гимнастка стала серебряной призеркой в групповом многоборье.