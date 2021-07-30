Невероятная битва в лучниц на Олимпиаде! Россиянка Осипова сражалась на равных с кореянкой в финале, все решили «пенальти»

До победы не хватило миллиметров — у нас серебро.

Олимпиада-2020. Стрельба из лука.

Женщины. Личные соревнования. Финал

Елена Осипова (Россия) — Ан Сан (Южная Корея) — 5:6

Матч за 3-е место

Лючилла Боари (Италия) — Макензи Браун (США) — 7:1

Рыбаки пугают ворон.

Под нацеленным острием стрелы

Кореянки тревожный крик.

Басе, XVII век

На самом деле не кореянки, а кукушки. Эх, чуть-чуть нам не хватило, чтобы кореянка этот тревожный крик издала, и блеснуло золото! Российские лучницы снова с серебром, хотя безусловный фаворит Ан Сан могла вылететь еще в полуфинале.

Довольно долго мы ждали таких стрелков в России! Чтобы они доходили до финальных стадий и не дергались, а побеждали. За час до Осиповой схожее сделала Виталина Бацарашкина — в финале пересилившая в войне нервов китаянку и кореянку.

Доля везения

Удивительно, но Елена Осипова, будучи 22-м номером посева, не была нашей главной надеждой. Все-таки у Ксении Перовой опыта побольше. Еще удивительнее, что главные проблемы были у Елены в первых раундах. Она довела до решающего сета в 1/32 финала против малайзийки Машаих (6:4), она проигрывала немке Кроппен 2:4 и была в одном очке от вылета в 1/16. А затем как прорвало — 6:0 с британкой Питман, 7:1 с третьим номером рейтинга Канг. Кореянкой! На этом моменте поверилось, что Елена даже может справиться с победительницей квалификации и двукратной чемпионкой Токио Ан Сан, которая шла по другой стороне сетки.

В нижней половине таблицы Елене повезло — еще одну кореянку, второго номера сборной Чжан, выбила японка Накамура. Поэтому в полуфинале предстояло работать с Лючиллой Боари, на счету которой к 24 годам был титул юниорской чемпионки мира и поражение 0:6 в последней встрече с Осиповой на недавнем Кубке мира в Париже.

Корейские фанаты на луке очень активны. pic.twitter.com/KAWoQg9b1s — Lublineс93 (@Lublinec931) July 30, 2021

Здесь результат оказался тем же. Болели вместе с итальянскими журналистами в международном пресс-центре, но они признали, что шансов было немного. Рядом стоял задумчивый кореец и всячески хвалил россиянку. Мешали только занудные немцы, которым не нравились мои аплодисменты Лене. Тяжело им там, с тремя золотыми на 10-м месте зачета. Ну, как говорят в ОКР, бог им судья, а нам помощник.

Бороться с кореянками — реально

Ан Сан за пять матчей до финала шесть раз выбила 30 — то есть абсолютный максимум. Нужно было показать максимально возможный свой уровень, вызвать ветер или войти в транс. Победить кореянок в луке — примерно то же самое, что китайцев в настольном теннисе. Вчера это едва не удалось киевлянину Дмитрию Овчарову, представляющему Германию. Он остановился в полуфинале, проиграв легендарному Ма Луну 3-4 и 9:11 в решающем сете. Обиднейшее поражение человека, уехавшего с Украины после Чернобыльской катастрофы.

Осиповой тоже не хватило чуть-чуть. У нее интересный стиль. В командных соревнованиях она была главной заводилой, кричала «хорошо!» партнершам. За такими эмоциональными спортсменкам следить всегда интереснее. Здесь она тоже перед решающими выстрелами обменивалась энергией с нашей небольшой делегацией. И несмотря на пульс 160 ударов в минуту, показывала крепкие нервы. В тех сетах, где выходила к мишени второй, спокойно клала решающие стрелы в десятку.

Ан Сан спасла от вылета в полуфинале от Макензи Браун лишь удача. Патриотичная американка с флагом в своем «колчане» последним выстрелом могла попадать 10 — и отправлять кореянку бороться за бронзу. Но пожалела — не хватило миллиметров.

Распределение стрел Браун в последнем сете. Ей не хватило миллиметров до финала — она проиграла в шут-ауте. pic.twitter.com/ppNuyAkZrC — Lublineс93 (@Lublinec931) July 30, 2021

Оказывается, не такие уж азиатки и роботы. Шанс Ан Сан дала первой же стрелой, попав в 8. Надо было забирать сет, но Елена добилась лишь ничьей. Вторую стрелу оставили на пересчет баллов, но их не добавили -28:28. Там и лежало золото этой Олимпиады, за которое можно теперь будет побороться лишь через три года.

В двух из трех следующих сетов Елена выбивала 29 — и однажды это хватило для его выигрыша. Счет был 5:3 — достаточно было даже ничьей. Но Ан Сан почти не оставила шансов — 29:27, и перевела игру в так называемый шут-офф. Серия пенальти англичан и итальянцев в финале Евро-2020 — детский лепет по сравнению с этим финалом. Но, к сожалению, длился он недолго. Кореянка попала в 10, 28-летняя уроженка Таганрога — в 8.

Корейский журналист рядом издал не тревожный крик, а облегченный вздох. Еще три года корейцы могут спать спокойно.