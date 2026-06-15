Плющенко-младший: «Поколение альфа не особо смотрит российский футбол. Неинтересно»

13-летний фигурист Александр Плющенко в колонке для «СЭ» рассказал, как его поколение следит за футболом перед чемпионатом мира-2026.

— Я замечаю, что среди нашего поколения популярность футбола растет, и следим мы за ним не так, как другие. Конечно, мы собирали карточки к чемпионату мира, я собираю автографы футболистов, дожидался недавно в отеле Пирло и Матерацци, когда они приехали в Россию. Но половину информации о футболе узнаю из TikTok, для меня это соцсеть номер один. Там всегда какой-то хайп, кто-то кого-то толкнет, в кого-нибудь стакан прилетит. Сейчас дошло до того, что девочки, которые сами не играют, начали массово увлекаться футболом, изучают футболистов. Такого раньше не было.

Пацаны сейчас интересуются деталями — что у Олисе нет контракта на бутсы и он играет всегда в тех, что под цвет формы. Болельщики в возрасте на такое внимания не обращают. Большинство молодых сейчас болеют за Португалию — хотят, чтобы выиграл Роналду. И за Испанию. И еще я бы отметил, что поколение альфа не особо смотрит российский футбол. Не интересно, — написал Плющенко в колонке для «СЭ».

На ЧМ-2026 запланированы 104 матча. Турнир пройдет в течение 39 дней, с 11 июня по 19 июля, в 16 городах США, Канады и Мексики.

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