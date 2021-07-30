«Эта гонка, вероятно, не была «чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал

А потом начали отказываться от своих слов.

После победы Рылов все шло буднично. Евгений пришел в микст-зону и с абсолютно спокойным видом, как будто второе олимпийское золото — обыденность.

— Телевизионщикам вы сказали, что недовольны. Хотели мировой рекорд, — обратились мы к двукратному олимпийскому чемпиону.

— Если вкратце, это так. Но выпендриваться и говорить, что мог лучше, наверное, неприлично. Хотел быстрее — это факт. Но мог ли — сложный вопрос. Эстафета и 200 м на спине шли подряд, пришлось дважды полностью выкладываться. И сейчас в конце меня не хватило. 150 м я шел в зоне комфорта, а после поворота — страшно вырубило. По ходу последнего «полтинника» пришлось вылезать.

— Вы очень спокойны. А ведь только что стали лучшим в мире!

— Посмотрите, кому принадлежат мировые рекорды. Лучший в мире пока Аарон Пирсол.

— Какие планы относительно следующего олимпийского цикла?

— Буду думать: либо полностью уйду на 200 м, либо — на спринт. Плавать обе дистанции организм мне уже не позволит. Последние годы были, как бы это сказать...

— На износ?

— Хуже! Доходило до того, что я просто не понимал: «А что делать?». Мне вроде бы надо быстро плыть спринт, но при этом нельзя ломать 200 м. А потом наоборот. Это было на разрыв.

Мышечные перестроения постоянные. Нужно все время работать с врачом, с массажистом. Я делаю акцент на технику. И поэтому мышцы должны быть в идеальном состоянии. Иначе я просто не смогу плыть быстро. Вот здесь, в полуфинале 100 м на спине, я плыл как на 200. И только в последний день удалось переключиться. Повезло.

Чем дольше я буду разрываться и насиловать организм, тем короче будет моя карьера.

— Александр Попов вам после золота на спине не звонил?

— Нет-нет. Думаю, он смотрел. Но такой человек прекрасно понимает, что пока не закончились соревнования -, ты не имеешь право трогать спортсмена. Это же отвлекает эмоционально. Вот когда все закончится — другое дело.

Заявления для своих

В это время мы не знали, что параллельно трехкратный олимпийский чемпион из США Райан Мерфи, проигравший сегодня Рылову, рассуждал в разговоре со своими журналистами совсем на другие темы.

— Я испытываю огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была «чистой», — сообщил американец. На кого был намек, пояснять, думаю, вам не надо.

Ему же вторил британец Люк Гринбанк, бронзовый призер.

— Безусловно, это сложно — соревноваться, когда не знаешь, кто из соперников «чист», а кто нет. Такого в спорте быть не должно. Мы должны думать только о соревнованиях. Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой — и ничего против этого не делается.

Мерфи переобулся

Пресс-конференции тут, как правило, максимально скучные. И каково же было удивление ничего не подозревающего Рылова, когда первым же вопросом ему «бросили гранату».

— Евгений, Мерфи сказал, что эта гонка не была «чистой»...

Рылов, несмотря на сильное удивление, отреагировал грамотно и спокойно. Сказал, что ничего такого от Райана сам не слышал, поэтому комментировать смысла не видит.

Тут же вопрос американцу.

— Райан, так эта гонка была «чистой» или нет? Объясните свои слова.

Мерфи, увидев, сколько перед ним толпа журналистов со всего мира и осознав, куда все идет, осекся.

— Я хочу прояснить: мои слова не должна звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба — очень талантливые пловцы. Здесь я общался с исполнительным директором FINA, и мы обсуждали вопросы, которые необходимо прояснить. Я сказал о том, что FINA должна быть более транспорентной с точки зрения финансирования и контролем за допингом. Он согласился.

Разумеется, никто из журналистов на этом и не думал не униматься.

Когда американца спросили про допинговую систему в России, он начал говорить о том, что был сконцентрирован на своей подготовке и глубоко в тему не погружался.

— Я слышал, но не вовлечен на это настолько, чтобы давать комментарии со 100-процентной уверенностью.

— А что вы, кстати, думаете про Джастина Гэтлина, который дважды был дисквалифицирован, а потом выступал на Олимпийских играх в Рио?

— Это совсем другая история. Там персональная вина человека, речь не идет об участии государства. Таких случаем много по всему миру.

Евгений Рылов проявил просто железное хладнокровие. Как и часом ранее на дистанции. На все вопросы он отвечал максимально скучно корректно. Но для такой ситуации — самое то.

— Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла.