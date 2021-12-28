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Матыцин назвал сумму выплат победителям и призерам Олимпиады и Паралимпиады в Токио

12:30
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, сколько в общей сложности получили победители и призеры летней Олимпиады и Паралимпиады.

«В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 миллиона рублей», — рассказал Матыцин.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль. На Паралимпиаде было завоевано 118 медалей.

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Сергей Федоров все материалы автора
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