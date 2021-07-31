В субботу юная российская саблистка внесла решающий вклад в победу нашей сборной в командном турнире.

Олимпийский финал в женской командной сабле выдался невероятно эмоциональным. Наши девушки были безусловными фаворитами турнира и выходили на итоговый бой с француженками в статусе действующих олимпийских чемпионок. Две наши саблистки — Софья Великая и София Позднякова — на днях в личном первенстве бились в финале. Именно с ними были связаны основные надежды российских болельщиков. Но только начало встречи выдалось для команды ОКР не лучшим образом, и спасала золото для России самая молодая участница нашей сборной — Ольга Никитина. Что о ней известно?

Никитина почти в два раза моложе Великой

Чтобы вы понимали, насколько разношерстной выдалась эта версия женской сборной России по сабле, посмотрите на возраст участниц. Никитина родилась в 1998 году — наш лидер Великая в это время уже билась на юниорских первенствах Европы и мира. Когда Ольга впервые взяла в руки саблю, Великая уже готовилась к своим первым Олимпийским играм в Пекине. В 2012-м Софья уже билась в олимпийском финале, Никитина же боролась на детских соревнованиях за титул чемпионки Москвы. Путь в большой спорт ей обеспечила спортшкола № 42 при ЦСКА. Здесь сильная команда по шпаге, но именно саблисты делают ее заметной на всю страну. Причем всю карьеру она работает только с одним специалистом — Анзором Гагулашвили.

Редко случается, когда первый тренер доходит со своим спортсменом до спорта высших достижений, обычно при переходе во взрослую сборную начальство настаивает на выборе более именитого и известного. Было такое предложение сделано и Ольге. «Есть первый тренер, который обучает азам фехтования. А есть мэтры, которые выведут тебя на олимпийский уровень», — пытались объяснить Никитиной. На что она красиво ответила: «Я с вами согласна. Мне повезло, что у меня сразу был мэтр».

Такая дерзость Ольги могла помешать ей развивать свою карьеру, но она чересчур талантлива, чтобы держать ее в запасе. Никитина продолжала ездить по соревнованиям со своим детским тренером, для которого она главная спортсменка в жизни. Анзор Исакович — 1948 года рождения, но даже в свои 73 года он остается важнейшим человеком для Никитиной, и вряд ли она и в будущем согласится поменять тренера, разве что Гагулашвили сам устанет от постоянной нервной работы и уйдет на покой. Ведь до олимпийского золота он свою ученицу уже довел!

Золотое поколение

О Никитиной говорили перед началом Игр заметно меньше, чем о Великой или Поздняковой. Многие сожалели, что на Олимпиаду по причине беременности не едет Яна Егорян. Но Никитина не меньший талант, чем другие саблистки нашего золотого поколения. К примеру, Ольга стала одной из самых молодых чемпионок страны в истории российской сабли. Ей едва исполнилось 19 лет, когда она взяла титул лучшей саблистки России в 2017-м. Тогда золотая команда Рио-де-Жанейро ушла на временный отдых, и казалось, что в сабле наступит период безвременья. Но именно Никитина показала, что таланты у нас в этом виде спорта будут появляться из года в год. Позднякову тогда еще, кстати, котировали не так высоко, как Ольгу. На ЧР-2017 София была только 17-й.

Правда, на следующий год Позднякова резко выстрелила и сенсационно стала чемпионкой мира, одолев в финале Великую, как и в Токио. Ольга развивалась не так быстро, но карьера двигалась все равно только вперед. Сначала были победы по кадетам, потом — по юниорам, по U-23, а ближе к Олимпиаде Никитина закрепилась и в основе взрослой сборной. В 2019-м она выигрывает свои первые значимые награды — сначала золото чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе, а затем и золото чемпионата мира в венгерском Будапеште. Обе победы — в команде, состав которой практически не отличался от текущего в Токио, разве что вместо Светланы Шевелевой была двукратная победительница Игр в Бразилии Егорян. До Японии триумфатор прошлой Олимпиады не добралась. Повлияла пандемия — Яна забеременела и сейчас занимается семейными вопросами.

В финале командного турнира взяла важный реванш у француженки

Впрочем, на силу российской сборной это никак не повлияло. Шевелева осталась в запасе — тренеры не стали менять кого-то из основы по ходу финала, памятуя, как замены чуть не утопили наши золотые надежды в женской рапире. Правда, и Великая с Поздняковой после успеха в личном турнире не показывали своего лучшего фехтования. Переживавшему за свою дочь в зале главе ОКР Станиславу Позднякову судья даже показал желтую карточку. Так что особая ответственность легла на Никитину. Именно ее бой в середине поединка перевернул финал с ног на голову. Эмоциональными вышли и ее встречи в личном первенстве в Токио. Она остановилась в четвертьфинале, причем проиграла именно француженке Манон Брюне. Той самой, от которой не оставила живого места в финале. Достойный реванш!

Желание отыграться часто дает Никитиной дополнительные эмоции, которые окрыляют ее в самый нужный момент. К примеру, в 2019-м она стала двукратной чемпионкой России, оформив второй титул в 20 лет. До нее таким достижением похвастать могли только Егорян и Великая, Никитина вошла в элитный клуб лучших российских саблисток. Но эта победа ей далась крайне непросто. По ходу в сетке ей попадались и Егорян, и Шевелева. Юная Никитина заслуженных мастеров спорта даже не замечала. Самым сложным для нее выдался четвертьфинал против не самой титулованной Евгении Подпасковой. Именно с ней у Никитиной была худшая история личных встреч.

Ольга проигрывала 7:12, казалось, что все потеряно. Но тренер Гагулашвили привел свою подопечную в чувство, и спустя пару минут счет уже превратился в 15:13. «Это и был ключевой момент в соревнованиях», — отмечала Никитина. Все решила психология — Ольга смогла перестроиться, найти проблемные точки в фехтовании соперницы и выиграть золотую медаль. Тогда и стало понятно, что переживать за смену поколений в сабле не стоит. Даже если Великая решит не ехать в Париж, у нас есть кем ее заменить. Ведь помимо Никитиной и Поздняковой у нас немало талантливых юниорок, которые пока не попадают в основную сборную.