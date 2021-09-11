Медведев вручил российским победителям и призерам Олимпиады в Токио ключи от автомобилей

Российские победители и призеры Олимпиады в Токио получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев, сообщает ТАСС.

Церемония прошла на территории Кремля, ключи от машин спортсменам вручил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3 различных комплектаций. Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.

Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.