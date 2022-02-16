Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:05

МОК ответил на обвинения американки в двойных стандартах в отношении дела Валиевой

Глава пресс-службы МОК заявил, что между делами россиянки Валиевой и американки Ричардсон нет ничего общего
Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс ответил на обвинения американки Ша'Карри Ричардсон в дискриминации и двойных стандартах.

Легкоатлетка после допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в Олимпиаде заявила, что ее не пустили на Игры в Токио из-за черного цвета кожи.

Ричардсон не смогла поехать в Японию, так как провалила допинг-тест до начала Игр-2020. По словам Адамса, каждый случай индивидуален, а говорить о дискриминации неуместно.

«Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален, — приводит «Чемпионат» слова Адамса. — Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего».

Допинг-проба Валиевой, показавшая наличие запрещенного вещества триметазидина, была сдана спортсменкой еще в декабре, однако ее результаты стали известны на Олимпиаде — после того, как она уже выступила в командном турнире. При этом другие пробы фигуристки, сданные до декабря и после, а также во время Игр в Пекине, отрицательные.

14 февраля 15-летняя Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.

15 февраля девушки уже представили короткие программы на Олимпиаде в Пекине. Валиева показала лучший результат (82,16 балла) и лидирует перед произвольными программами, которые пройдут 17 февраля.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сегодня, 16 февраля, сообщил, что до завершения полного расследования дела Валиевой (проба «Б» еще не вскрыта), ее результаты на Олимпиаде будут являться предварительными, а награждение в случае завоевания медалей фигуристкой проводиться не будет.

Из-за рассмотрения дела Валиевой уже было отменено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию, в котором сборная России одержала победу.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4612343-v-mok-otvetili-amerikanskoj-begune-kotoraya-nedovolna-resheniem-po-kamile-valievoj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Камила Валиева
1
2
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции на Олимпиаде и чемпионатах мира
Директор USADA заявил, что в допинг-пробе Валиевой обнаружены три препарата для улучшения работы сердца
В МОК заявили, что результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными
The New York Times: в пробе Валиевой обнаружено три препарата для улучшения работы сердца
В МОК прокомментировали высказывание Освальда про источник запрещенного вещества у Валиевой
Глава дисциплинарной комиссии МОК объяснил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой
Представитель МОК о ситуации с Валиевой: «Это не то, что мы хотели на Играх в Пекине»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде
«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля
Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Духовник олимпийской сборной России считает, что для Валиевой важно любое слово поддержки
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости