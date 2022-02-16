МОК ответил на обвинения американки в двойных стандартах в отношении дела Валиевой

Глава пресс-службы МОК заявил, что между делами россиянки Валиевой и американки Ричардсон нет ничего общего

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс ответил на обвинения американки Ша'Карри Ричардсон в дискриминации и двойных стандартах.

Легкоатлетка после допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в Олимпиаде заявила, что ее не пустили на Игры в Токио из-за черного цвета кожи.

Ричардсон не смогла поехать в Японию, так как провалила допинг-тест до начала Игр-2020. По словам Адамса, каждый случай индивидуален, а говорить о дискриминации неуместно.

«Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален, — приводит «Чемпионат» слова Адамса. — Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего».

Допинг-проба Валиевой, показавшая наличие запрещенного вещества триметазидина, была сдана спортсменкой еще в декабре, однако ее результаты стали известны на Олимпиаде — после того, как она уже выступила в командном турнире. При этом другие пробы фигуристки, сданные до декабря и после, а также во время Игр в Пекине, отрицательные.

14 февраля 15-летняя Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была допущена до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. Апелляции, которые подали МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о снятии временной дисквалификации, CAS не удовлетворил.

15 февраля девушки уже представили короткие программы на Олимпиаде в Пекине. Валиева показала лучший результат (82,16 балла) и лидирует перед произвольными программами, которые пройдут 17 февраля.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сегодня, 16 февраля, сообщил, что до завершения полного расследования дела Валиевой (проба «Б» еще не вскрыта), ее результаты на Олимпиаде будут являться предварительными, а награждение в случае завоевания медалей фигуристкой проводиться не будет.

Из-за рассмотрения дела Валиевой уже было отменено награждение по итогам командного турнира по фигурному катанию, в котором сборная России одержала победу.