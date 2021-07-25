Инна сражалась как лев и дошла до финала, но в золотом бою лидер сборной России обидно уступила 13:15.

Олимпийские игры

Фехтование. Женщины. Рапира

1. Ли Кифер (США)

2. Инна Дериглазова (Россия)

3. Лариса Коробейникова (Россия)

Долго запрягать — в крови у российской олимпийской сборной. Мы давно уже привыкли, что в первые дни Игр каждая медаль дается невероятно натужно. Одно призовое место — событие на целый день. Порой — единственное. Вот ближе к экватору начинаем разгоняться.

Но в Токио во второй день у нас град приятных новостей. Только и слышишь: «Так, у нас первое золото — стрельба. Такая драма была в последней серии!», «Вау, у лучниц серебро!», «Ты видел, тхэквондист в финале?!», «Гимнастки обыграли Америку в квалификации в командном зачете!». Это на разрыв. За таким калейдоскопом просто невозможно успеть.

Нынешняя Олимпиада получается особенной для нас и в этом смысле.

Не отобралась в Рио, завершила карьеру. Вернулась — и в 34 выиграла олимпийскую медаль!

Мне в этот день выпало ехать на фехтование. Пока добрался с утреннего гандбола транзитом через все бюрократическо-ковидные процедуры, выяснилось: возможен русский финал. До полуфинала долетели Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. К хорошему привыкаешь очень быстро, поэтому после поражения Ларисы в полуфинале от американки Ли Кифер настроение заметно испортилось.

Тем более для 34-летней Коробейниковой это был шанс жизни. В свои 34 она выдала лучший личный турнир в карьере. Три золота чемпионата мира — это невероятно круто, но все они у нашей спортсменки были в командном турнире.

Но Лариса все-таки закрыла этот день красиво. Поединок за бронзу получился безумно драматичным, и именно россиянка вытянула удачу за хвост. Ей реально было нужнее. После того как она не отобралась в Рио-2016, было принято решение о завершении карьеры. Спортсменка все для себя решила.

Однако после паузы решила дать себе еще один шанс. Сменила тренера, начала все с чистого листа. В нее никто уже особо не верил. Возраст, здоровье и все такое. А сегодня она выгрызла эти вот 15:14 против чемпионки мира из Италии в бронзовом поединке.

Не зря вернулась. Ох не зря!

Американка выбила сначала Коробейникову, а потом обидела Дериглазову

Главный же бой дня для нас был позже. Бесподобная Дериглазова сражалась за золото с обидчицей Коробейниковой — Кифер. Мы часто вешаем на спортсменов разные ярлыки, но Инна — это реально легенда российского спорта. У нее есть все, чтобы стать большой звездой: она красивая и вместе с тем невероятно успешная. Задумайтесь на пару секунд: она действующая чемпионка мира (всего у нее шесть золотых медалей в карьере) и олимпийская чемпионка Рио (было еще командное серебро в Лондоне-2012). Не знаю, как вам, но мне требуется время, чтобы уложить это все в голове.

У нас в стране сейчас считаное количество спортсменов с мышлением как у Дериглазовой. Лыжник Большунов, синхронистки, художницы, фигуристки да борцы. Я вот о чем. На ЧМ-2018 Инна неожиданно проиграла в четвертьфинале француженке. 14:15. Обычная история — без сбоев на таком уровне невозможно. Но вот как на это отреагировала Инна.

— То поражение стало для меня трагедией, я не преуменьшаю. Нужно было начать новый год с нуля — все отбросить, все забыть и работать.

Призналась в этом россиянка через год. После золотого дубля на ЧМ в Будапеште.

За чем приехала Дериглазова в Токио — объяснять никому не нужно. По турниру она шла как БТР:

первый раунд — 15:8;

второй — 15:10;

четвертьфинал — 15:7;

полуфинал — 15:10.

В золотом бою ее ждала 27-летняя звезда американского фехтования.

И с самого начала все пошло не так. 1:3. Инна отыгралась. 5:7. Догнала. 7:9 — снова сравняла. 9:12 — настигла! Казалось, самое время переворачивать тяжелый бой и дожимать. Но, увы, тенденция с отрывом Кифер продолжилась и дальше. С 12:14 Инна один укол отыграла. И на этом — все. Золото уходит в США.

Для спортивной России нынешний день все равно успешный. Но вот конкретно для Дериглазовой это серебро — драма. В микст-зоне смотреть на нее было больно.