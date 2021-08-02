Хейтеры россиян в Токио: кто они и чем недовольны?

На Олимпиаде набирает ход кампания по обвинению наших спортсменов в нечестной борьбе и допинговом обмане.

Как и ожидалось, хейтеры России и борцы за чистый спорт, не смогли промолчать во время Игр-2020. Наша сборная из-за антидопинговых санкций не имеет возможности выступать в Токио под своим флагом и со своим гимном, однако этого некоторым радикальным активистам кажется мало. Десятки спортсменов из других стран не поехали на Олимпиаду из-за допинговых скандалов, но почти ежедневно на пресс-конференциях выражаются сомнения в чистоте атлетов из сборной ОКР. Кто же они? Люди, для которых тема «русского допинга» — больше, чем просто решение CAS, которое надо неукоснительно выполнять?

Райан Мерфи

Американский пловец после поражения от россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине заявил: «Я не уверен, что заплыв, в котором я участвовал, был чистым». Эта фраза вызывала большой скандал, так что Мэрфи был вынужден уточнять, что не сомневался к честности Рылова и вообще у него нет претензий ни к кому из россиян конкретно. Райан даже извинился перед Евгением и отметил, что говорил о проблеме допинга в целом.

Люк Гринбэнк

Однако фраза Мерфи словно стала спусковым крючком, открывшим рты критикам России. Так бронзовый призер того заплыва самого заплыва на 200 метров на спине британец Люк Гринбэнк заявил следующее: «Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается».

Лилли Кинг

Тему продолжила антидопинговая активистки Лилли Кинг. На Олимпиаде-2016 в Рио она отказывалась на подиуме жать руку Юлии Ефимовой, считая лидера нашей сборной обманщицей из-за старой дисквалификации россиянки. На этот раз Кинг поддержала высказывание Мерфи в ее первоначальной антироссийской трактовке. «Здесь много людей, которых не должно быть. В моем заплыве я не соревновалась с представителями страны, которая вместо полагающегося запрета на участие в Олимпиаде отделалась символическим наказанием и ребрендингом национального флага, под которым выступают спортсмены. Но это отразилось на Райане Мерфи. Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло», — отметила Кинг.

Трэвис Тайгарт

После скандала вокруг высказываний Мерфи президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт написал открытое письмо, в котором призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде в Токио. По мнению Тайгарта, Россия продолжает заниматься мошенничеством, а МОК и ВАДА вместо того, чтобы противостоять этому, «пускает пыль в глаза» в виде смешных санкций с флагом и гимном.

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«Unfortunately, we've seen this horror film already — where the Russian state-sponsored doping program walks free and Russia wins while the IOC and WADA leaders attempt to pull the wool over the world's eyes by claiming Russia is «banned.' — USADA (@usantidoping) July 30, 2021

Меган Калмо

После серебра россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле в двойках распашных без рулевого американская гребчиха опубликовала в Twitter сообщение следующего содержания: «Мне противно видеть, как команда, которая не должна принимать участие в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями». После этого твита на спортсменку обрушились с критикой тысячи болельщиков из России. Но американка стойко выдержала из атаку, написав: «Никакие оскорбления и издевательства не заставят меня отказаться от своих слов. Я все также продолжаю выступать за целостность спорта, честь и чистоту партнеров по команде и других спортсменов».

Анджела Шнейдер

Скандал вокруг Меган Калмо прокомментировала канадская гребчиха-ветеран Анджела Шнейдер, серебряный призер Олимпиады-1984. «Квазикомпромиссная позиция МОК по санкциям против России действительно странная, это раздражающий акт попытки выдержать баланс. И я могу понять, почему люди сбиты с толку или пытаются понять, что происходит», — сказала спортсменка в интервью Los Angeles Times.

Чилийский журналист

После теннисного матча Даниила Медведева чилийский корреспондент Себастьян Варела спросил первую ракетку России, не чувствует ли он себя жертвой «допинговых обманщиков» прошлых лет. Формулировка вопроса вызвала гнев у нашего спортсмена, который отказался отвечать и потребовал удалить журналиста-провокатора из микст-зоны.

Ответ россиян

Глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков к атакам иностранных борцов с допингом относится спокойно. «Не в наших правилах нарушать свободу слова. Скорее всего, это просто говорит о невысоком экспертном уровне. Хочу посоветовать не читать на завтрак западных газет. А если нет других — никаких не читать, — сказал Поздняков. — Причина совершенно очевидна — это успешное выступление наших спортсменов. Большинство спикеров, выступающих на эту тему, предполагали, что без допинга они не могут выступать. А наши спортсмены своими поступками и результатами доказали обратное. Это лучший ответ на все нападки».

А вот серебряный призер Олимпиады теннисист Карен Хачанов высказался менее политкорректно. «Эти разговоры — политическая фигня, которая происходит достаточно давно, — считает Хачанов. — У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу спокойно обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать. Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов... Хочется, чтобы это все уже поскорее закончилось. Потому что это невыносимо.

Несостоявшиеся олимпийцы

Ну и напоследок, список известных спортсменов, не попавших на Олимпиаду из-за допинга. Так сказать, вниманию господина Тайгарта. Включаем в него также наших гребцов, накануне Игр-2020 сдавших положительный тест на мельдоний и двух других звезд из России с недавними допинговыми проблемами. Конечно, можно сколько угодно рассуждать о разнице между частными случаями нарушений и якобы государственной системой, но есть просто факты. Список неполный, но это самое громкое из последнего.

Никита Моргачев и Павел Сорин (Россия), академическая гребля (мельдоний)

Данил Лысенко (Россия), прыжки в высоту (попуск допинг-тестов и подделка справки)

Татьяна Каширина (Россия), тяжелая атлетика (база LIMS)

Шайна Джек (Австралия), плавание (лигандрол)

Джейми Кермонд (Австралия), конный спорт (кокаин)

Сунь Ян (Китай), плавание (отказ от тестирования)

Ша'Карри Ричардсон (США), легкая атлетика (марихуана)

Шелби Хулихан (США), легкая атлетика (нандролон)

Кристиан Коулман (США), легкая атлетика (пропуск допинг-тестов)

Брианна Макнил (США), легкая атлетика (отказ от тестирования)

Блессинг Окагбаре (Нигерия), легкая атлетика (гормон роста)

Юлия Елистратова (Украина), триатлон (ЭПО)

Олег Верняев (Украина), спортивная гимнастика (мельдоний)

Дмитрий Чумак (Украина), тяжелая атлетика (отказ от тестирования)

Евгений Барабанов (Украина), бокс (препарат не назван)

Наталья Пищепа (Украина), легкая атлетика (гидрохлортиазид)

Игорь Главан (Украина), легкая атлетика (препарат не назван)

Бахман Асгари (Иран), карате (кломифен)

Алекс Киньонес (Эквадор), легкая атлетика (пропуск допинг-тестов)

Сальва Эйд Насер (Бахрейн), легкая атлетика (пропуск допинг-тестов)

Даниэля Жеран (Франция), фехтование (дорзоламид)

Алекс Уилсон (Швейцария), легкая атлетика (стероиды)

Карим Хуссейн (Швейцария), легкая атлетика (никетамид)

Оливер Дастин (Великобритания), легкая атлетика (кокаин)

Рафаэла Силва (Бразилия), дзюдо (фенотерол)

Фернандо Рейс (Бразилия), тяжелая атлетика (гормон роста)

Марк Одиамбо (Кения), легкая атлетика (стероиды)

Арман-Маршал Силла (Белоруссия), тхэквондо (мельдоний)