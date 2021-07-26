Русский тхэквондист впервые в истории выиграл Олимпиаду. Его называют Красная Машина

Максим Храмцов не оставил соперникам ни шанса и принес России золото Олимпиады.

Олимпийские игры-2020. Тхэквондо. Мужчины.

Весовая категория до 80 кг. Финал

Максим Храмцов (Россия) — Салех Эльшарабати (Иордания) — 20:9

Кто может быть доволен Олимпиадой, так это Союз тхэквондо России. Сначала бронзу выиграл Михаил Артамонов, потом серебро взяла Татьяна Минина, а в понедельник Максим Храмцов принес России первое олимпийское золото в этом виде спорта.

Храмцов ехал на Олимпиаду за первым местом. Он лидер мирового рейтинга в весовой категории до 80 кг, причем с отрывом (у Храмцова 508,42 очка, у ближайшего преследователя азербайджанца Милада Харчегани — 399,22). Максим — чемпион мира 2017 года (первый чемпион мира из России), двукратный чемпион Европы, пять раз выигрывал турниры «Большого шлема», три раза — турниры «Гран-при», 18 раз — различные открытые турниры. За два года перед Олимпиадой он проиграл лишь два поединка — Харчегани и корейцу Паку Ву Хеку (в 1/16 финала чемпионата мира-2019).

Харчегани выбыл из борьбы за золото уже в 1/8 финала, проиграв 7-му номеру рейтинга Никите Рафаловичу из Узбекистана (1:12). Пак в Олимпиаде не участвует, ну а Храмцов легко прошел два первых раунда: сначала он победил Файсала Савадого из Буркина-Фасо (13:6), а затем — хорвата Тони Канаэту (22:0). Не возникло проблем и в полуфинале — Максим разбил египтянина Сеифа Эссе 13:1. То есть до финала российский тхэквондист отдал трем соперникам лишь 7 очков.

Итоговый счет — 20:9

В финале Храмцов встретился с иорданцем Сабахом Эльшарабати (6-й номер мирового рейтинга), чей путь к финалу, наоборот, был очень сложным. Первый бой он выиграл 5:4, второй — 17:15, третий — 13:11. Максим встречался с этим тхэквондистом в 2018-м на этапе «Гран-при» в Москве и выиграл 29:11.

Храмцов начал осторожно, но постепенно вошел в бой. Повел 2:0, а следом провел отличную комбинацию корпус — голова. 5:0 в пользу Максима — с таким счетом соперники ушли на перерыв. Второй раунд Храмцов начал с точного попадания, а затем очень грамотно держал противника на дистанции. Салех просто не знал, что делать. Но один балл он все же забрал, когда Максим пошел в довольно рискованную атаку.

Иорданцу не оставалось ничего, кроме как бескомпромиссно идти вперед. И в начале третьего раунда пришлось поволноваться — счет стал 8:6. Но это только завело Храмцова — уже через полторы минуты он вел 15:7. Итоговый счет — 20:9. Великолепное выступление Макса!

Первый

Храмцов родился в Курганской области, село Советское, а с двух лет живет в Нижневартовске. Там же и тренируется. Максиму 22 года. Вообще тхэквондо — спорт для молодых. Например, бронзовый призер Лондона и серебряный призер Рио Алексей Денисенко закончил карьеру в 27 лет. Сначала Храмцов занимался волейболом, а потом увлекся карате — понравились фильмы с Джеки Чаном. Как Максим вспоминал в документальном фильме «Первый» (Youtube-канал «Дворец Искусств»), не пойти на тренировку считалось для него наказанием.

Потом он переключился на тхэквондо: в городе открылась секция тхэквондо, и его тренер передал туда девять лучших учеников — из-за того, что тхэквондо олимпийский вид спорта.

«Сначала думал, что это за вид спорта какой-то девчачий, — сказал Храмцов во все том же фильме. — В карате же жестко, а тут всякие накладки, жилеты. Но бой в тхэквондо строится не на том, кто сильнее, а на том, кто умнее, — ты должен переиграть соперника, перехитрить. Как в боксе».

Максим тренируется под руководством Александра Лапшанова (c 2010 года). «Когда увидел его в первый раз, подумал: «Хороший, подвижный, хулиганистый мальчишка...» — вспоминал Лапшанов в интервью пресс-службе нижневартовской СШОР. — Сразу-то нельзя сказать, выйдет из ребенка толк или нет. Когда только начинаем тренироваться, все ребята примерно одинаковые. Вот когда поехали на первые соревнования в Первоуральск, Максим сумел себя показать на своем первом официальном старте. Стало понятно, что у пацана есть характер — зубастый, цепляется, борется, качества победителя в наличии».

Прозвище Храмцова — Красная Машина. Откуда оно взялось, Максим рассказал журналистам после этапа «Гран-при» в Москве в декабре 2019-го (цитата — РИА «Новости»):

«Когда я выиграл чемпионат мира, мой тренер подарил мне форму хоккейной сборной России. Сзади написана моя фамилия и номер 80 — как и моя весовая категория. Форма стала моим талисманом, я в ней выхожу на награждение. Ее можно назвать счастливой. В 2017 году я выиграл свой первый турнир Grand Slam, и зрители прозвали меня Red Machine. А потом тренер подарил мне еще и такую же кепку. Мне нравится эта форма. Это патриотично».

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Во вторник Россия может рассчитывать на еще одну золотую медаль в тхэквондо. В категории свыше 80 кг выступит Владислав Ларин, лидер мирового рейтинга в категории до 80 кг.