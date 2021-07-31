Все рухнуло в последний момент. Веснина и Кудерметова упустили четыре матчбола и бронзу

Российская пара проиграла битву за третье место, и это максимально обидное поражение

Олимпиада-2020

Женщины. Парный разряд

Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) — Елена Веснина/Вероника Кудерметова — 4:6, 6:4, 11:9

Еще год назад было сложно представить, что чемпионка Рио Елена Веснина будет биться за призовые места на Играх в Токио. В мире вообще не так много теннисистов, выигрывавших больше одной олимпийской медали. У женщин в современную эру их было всего трое. Сестры Серена и Винус Уильямс плюс знаменитая испанка Аранча Санчес-Викарио. А на этих играх клуб пополнился сразу двумя спортсменками, одна из которых — Веснина. И жаль, что награда у нее будет всего одна, а не две.

Новый заход

История Весниной в этот олимпийский цикл удивительна. Выиграв золото в Рио, она продолжила самый успешный отрезок в карьере — здорово выступала в одиночном разряде, стала первой ракеткой мира в парах с Екатериной Макаровой. Россиянки писали историю, в 2017-м повесив «двойную баранку» соперницам в финале Уимблдона, и были максимально близки к карьерному «Большому шлему», но проиграли титульный матч Australian Open-2018. Но после этого история лучшего дуэта в истории нашего тенниса завершилась — Макарову замучили травмы, а Веснина осенью 2018-го объявила, что готовится стать мамой.

И если бы не пандемия, Олимпийские игры в Токио точно прошли бы без Весниной. Но коронавирус заставил организаторов отложить все на год, а Елена в декабре прошлого года объявила о возвращении на корт. Времени на подготовку у нее было немного, но Весниной не привыкать — когда-то она встала в пару с Макаровой буквально за три месяца до Олимпиады в Лондоне.

И в Японии олимпийская чемпионка заявилась на соревнования сразу в трех разрядах — одиночном, парном и смешанном. И при этом в дуэте с Вероникой Кудерметовой и миксте с Асланом Карацевым Веснина прошла до медальных матчей! Одна награда ей точно гарантирована — за золото вместе с Карацевым они поборются с другой российской парой, Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. А в паре Веснина и Кудерметова потерпели обидное поражение в полуфинале от посеянных первыми чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой. И матч за бронзу получился для них еще более тяжелым.

Девушки со стальными нервами

Матч за бронзу против бразильянок Лауры Пигосси и Луизы Стефани российские девушки начали с места в карьер — соперницы глазом не успели моргнуть, как Веснина с Кудерметовой уже повели 3:0 с брейком и вполне могли брать и еще одну чужую подачу. В этот момент вряд ли кто-то мог предположить, что игра будет продолжаться больше двух часов. Но в сверхзатяжном гейме, где счет шесть раз доходил до «ровно», россиянки не реализовали три брейк-пойнта. И позволили соперницам перехватить инициативу — прошло совсем немного времени, и счет стал равным, 4:4.

В этот ключевой момент Весниной и Кудерметовой удалось собраться и снова выйти вперед. А затем как по заказу оформить брейк на подаче соперниц и вместе с ним забрать первый сет. Но Пигосси и Стефани — девушки с характером и стальными нервами. Сдаваться они и не думали — ответили своим брейком в первом же гейме второй партии. При этом бразильянки в эти моменты заиграли очень здорово, максимально осложняя жизнь Весниной и Кудерметовой и на подаче, и на приеме. У российских же девушек не получалось почти ничего — «свои» геймы приходилось буквально выгрызать у соперниц, а в «чужих» борьбы почти не было. Например, шестой на подаче Пигосси завершился всухую.

В то время как соперницы поймали кураж, Елене и Веронике явно не хватало уверенности. Даже поведя в восьмом гейме 30:0 на чужой подаче, они тут же уступили четыре розыгрыша подряд, причем завершилось все сорванным ударом Кудерметовой в выигрышной позиции. Соперницы продолжали вести игру и закономерно дожали россиянок.

В третий раз за пять матчей на турнире Весниной и Кудерметовой предстоял чемпионский тай-брейк. И его девушки начали за здравие, как будто и не было за спиной выматывающих двух сетов. Хорошие подачи, уверенные удары — и 5:1. В такой ситуации уже нужно доводить дело до победы, одной рукой крепко сжимая заветную медаль. Но сделать этого так и не удалось. Пигосси и Стефани были не согласны на капитуляцию — со счета 2:7 они взяли три розыгрыша подряд, пока Веснина не взяла очень важное очко эйсом. А затем россиянки получили сразу четыре матчбола — и в этот момент все рухнуло. Пигосси поперла вперед как танк, зарядила эмоциями напарницу. И они смяли Веснину с Кудерметовой, забрав шесть очков подряд.

Пигосси и Стефани воспользовались шансом своей жизни и теперь будут стоять на олимпийском пьедестале. Как и Веснина — в воскресенье мы увидим чисто российский финал в миксте.