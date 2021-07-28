Обставили Америку и Австралию! Российское плавание взлетает к Фудзияме!

У нас важнейшая медаль в самой престижной эстафете.

Олимпиада-2020

Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал

1. Великобритания (Том Ден, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс, Данкан Скотт) — 6.58,58

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) — 7.01,81

3. Австралия (Александр Грэм, Кайл Чалмерс, Зак Инсерти, Томас Нилл) — 7.01,84

Главное плавательное блюдо очередного дня было очевидно: эстафета 4х200 м. Гордость нации. Один из самых престижных видов программы. Почему? Да потому что по нему можно более или менее точно судить об уровне развития плавания в стране. Один великий спортсмен может появиться абсолютно в любом месте — только за последние годы Олимпиады в бассейне выигрывали люди из Сингапура, Казахстана и Зимбабве. Но вот подготовить высококлассную четверку (а с учетом предварительных заплывов — лучше шестерку) на тяжелейших 200 м — это удел плавательной элиты.

В подавляющем большинстве случаев выигрывали эту эстафету (как, в общем-то, и все другие) американцы. Три победы было у австралийцев (одна из них, правда, еще в Стокгольме-1912). Две — у нас. Первая — в Москве-80. Вторая — в Барселоне-92. Причем в Испании получилось настоящее уничтожение: Лепиков, Пышненко, Таянович и Садовый привезли серебряным призерам почти 4 сек. На тех ОИ у нашей плавательной сборной в итоге оказалось десять медалей, из которых сразу шесть — золотые. Это, к слову, о показательности 4х200 м. Просто так ее выиграть невозможно.

Довгалюк не подвел!

Вот и для России сегодняшнее утро должно было дать ответ на вопрос: на подъеме у нас плавание или все успехи — это исключительно результат блестящей работы отдельно взятых людей. Евгений Рылов — гений. Но он пашет не в сборной, а исключительно под руководством своего тренера — Андрея Шишина. Та же история, например, с Антоном Чупковым — они с Александром Немтыревым работают по своей программе.

А вот те, кто на централизованной подготовке, пока в Токио не блистали. Мужские кролевые 4х100 м вообще стали одним из главных разочарований этих Игр. И 4х200 м, на которых мы, судя по результатам отбора, могли претендовать на медали любого достоинства, в этой связи имели особенное значение. Медаль ВФП была нужна как воздух.

Россию представляла очень крепкая четверка.

Мартин Малютин — чемпион Европы и финалист этой Олимпиады на 200 м.

Иван Гирев — тренируется вместе с Рыловым у Шишина. Показал лучшее время из наших в предвариловке.

Евгений Рылов — олимпийский чемпион и человек, который в эстафетах не подводит никогда.

Михаил Довгалюк — на отборе он стал только шестым, но к Токио набрал обороты и уже здесь, в Японии, звенит.

Интересно, что финишером поставили именно Довгалюка — формально слабейшего в нашем составе. Очевидно, ставка была сделана на убегающую тактику. Первая тройка делает отрыв, а ты, Миша, — как-нибудь терпи.

И он — дотерпел! Да как! Невероятно, но именно Довгалюк показал первое время в нашей сборной — 1.45,23. Этот мужик — просто красавец! Выдал лучшее в самый нужный момент. То, чего у нас совершенно не получилось в пресловутых 4х100 м.

Залогом успеха в итоговом серебре стала стабильность. Каждый из нашей четверки отработал здорово. Никто не выпал.

У американцев на третьем этапе развалился Зак Эпл. У австралийцев подсели первый и третий. У итальянцев провалился финишер. У нас же — все по полочкам.

Малютин — 1.45,69. Гирев — 1.45,63. Рылов — 1.45,26. Довгалюк — 1.45,23. Как итог — вырвали 0,03 у Австралии, которая, если сравнивать по персоналиям, сильнее.

Это только начало

На сегодня — это наш максимум. Британцы жутко хороши. О чем говорить, у них победитель и серебряный призер на личных 200 м. Скотт Данкан на последнем этапе вообще показал умопомрачительные 1.43,45. Это похороны для всех.

Но такое серебро явно настраивает на позитивную волну. Отечественное плавание подхватило эстафету прорыва, который идет от российской сборной в Токио по всем фронтам. И в бассейне у нас все только начинается. Завтра — коронка двукратного чемпиона мира Антона Чупкова — 200 м брассом. И мегазрелищная стометровка кролем. На которой с первым временем и рекордом Европы (прежний стоял 12 лет) в финал квалифицировался Климент Колесников. То есть, намечается заруба с главной звездой мирового плавания — Калебом Дресселом.