Швеция разгромила Тунис в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции победила Тунис в мексиканской Гуадалупе в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 5:1.

У шведов дубль оформил полузащитник Ясин Айяри (на 7-й и 90+6-й минутах), по голу забили нападающие Александер Исак и Виктор Дьекереш, а также полузащитник Маттиас Сванберг. Исак также сделал две результативные передачи.

Единственный гол у африканской команды на счету защитника Омара Рекика.

Сборная Швеции с 3 очками занимает первое место в таблице группы F. Тунис с 0 очков идет на последнем, четвертом месте.

Во 2-м туре Швеция 20 июня сыграет с Нидерландами. Тунис 21 июня встретится с Кюрасао.

Чемпионат мира. Группа F.

15 июня, 05:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

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