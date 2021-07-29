Серебро от экипажа, которого не было еще прошлым летом. Чудо в гребле

Василиса Степанова и Елена Орябинская сенсационно завоевали серебро в распашной двойке.

Олимпиада-2020. Академическая гребля. Женщины.

Двойка распашная без рулевого

1. Грейс Прендергаст/Керри Гаулер (Новая Зеландия)

2. Василиса Степанова/Елена Орябинская (Россия)

3. Кейли Филмер/Хиллари Дженссенс (Канада)

Именно ради таких историй и задуманы Олимпиады. Когда девчонки, у которых на двоих в Instagram 700 подписчиков, берут и чуть не обыгрывают мировых звезд из Новой Зеландии. Девчонки, которые оказались в одной лодке всего восемь месяцев назад. И скорее от отчаяния, чем в надежде на олимпийскую награду.

На них особо не рассчитывало даже руководство собственной федерации — еще в мае президент ФГСР, олимпийский чемпион Алексей Свирин не называл Степанову с Орябинской даже в числе кандидатов на медали. Сам по себе выход в финал для этого экипажа казался чудом. Да что там, чудом была даже поездка в Токио, куда они отобрались в самый последний момент, в мае этого года.

А девчонки вдруг взяли для российской гребли первую олимпийскую награду после сумасшедшей победы 2000 года в Сиднее!

Орябинскую не пустили в Рио, а в Токио она попала в самый последний момент

— Мы поначалу отставали, но это не было нашей тактикой, — сказала Елена Орябинская. — Просто на Олимпийских играх все очень сильны, идут со старта на максимуме. Мы тоже шли максимально, но потом в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил, впереди было еще полдистанции, и нам надо прибавлять и прибавлять. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной.

У каждой из девчонок — своя сложная история попадания на Игры. Орябинская, например, из маленького города Сальск в Ростовской области с населением в 50 тысяч жителей. Ради гребли рано переехала в Санкт-Петербург — в Сальске нормальных лодок просто не было. Еще пять лет назад Лена отобралась на Олимпиаду в Рио в составе восьмерки. Для молодой девчонки это было мега-достижение. Но буквально за несколько недель до отъезда в Бразилию пришли новости: гребцы не допущены. В том числе и Орябинская, у которой не набралось достаточного количества внесоревновательных допинг-тестов. А как их могло быть много, если Лена на тот момент и греблей-то занималась всего как несколько лет...

— Мы проснулись, как обычно, собрались на первую тренировку в 7:30, а в общем групповом чате тренер написал, что пока она переносится на более позднее время, и, мол, ждите информации, — вспоминала Орябинская тот день. — Но среди команд уже ходили слухи, что есть какие-то проблемы с допуском на Олимпиаду. Мы понимали, что творится что-то неладное, а вечером нам написали, что на сайте международной федерации опубликовали имена только шестерых спортсменов, которые допущены к участию в Олимпиаде, а все остальные никуда не едут. И это окончательное решение. Я первым делом зашла на сайт в надежде, что в этом списке есть я. Но из девочек никого не оказалось — только шесть ребят.

После олимпийского разочарования Орябинская продолжала грести в крупных экипажах. В 2019-м они даже выиграли бронзу чемпионата Европы. Потом был год пандемии, и отборочный чемпионат, где наша команда лицензии не получила. По всему получалось, что очередная Олимпиада пройдет мимо. Но тут возник сумасшедший план: а что, если попробовать отобраться на Игры в двойке?!

Землячка Клишиной и бывшая пловчиха

Зимой этого года Орябинская села в одну лодку с бывшей напарницей по восьмерке Василисой Степановой. Терять им было нечего, но и шанс на успех казался призрачным. Уже в мае на квалификационной олимпийской регате нужно было брать лицензию. Как это сделать за три месяца тренировок, если даже в любимой восьмерке таких результатов не было — непонятно.

Но Степанова с Орябинской выиграли! Тогда казалось, что попадание на Игры для них — максимум. У обоих — почти нет опыта именно в двойке, да и времени на восстановление после сумасшедшей подготовки к отбору было катастрофически мало.

— К сожалению, у нас далеко не всегда экипажи формируются по спортивному принципу, — рассказывал отец Василисы Андрей Костыгов в интервью tverigrad.ru. — Нередко вместо сильнейших в лодку сажают «своих» гребцов. Вот и получаем, что имеем. Я благодарен тренеру национальной сборной, который зимой решил создать экипаж двойки безрульной в составе Степановой и Орябинской. Девочки, несмотря на перенесенные болезни и травмы, действительно, были сильнейшими. Вот у них и получилась команда, которая смогла решить поставленные задачи и успешно пройти олимпийский отбор.

Степанова, кстати, землячка прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Раньше занималась плаванием, а потом пересела в байдарку. Но в итоге отцовские гены — Костыгов сам МСМК по академической гребле — взяли свое. В гребле такие спортивные династии очень распространены.

Кстати, чудо от распашной двойки вполне может быть только началом. Уже завтра в финале одиночки выступит наша главная надежда — Анна Пракатень, которая сегодня уверенно выиграла свой полуфинал. А есть ведь еще Александр Вязовкин, и он тоже в финале...

В общем, кучу исторических достижений команда РОК в Токио уже побила. Теперь смотрим на гребной канал.