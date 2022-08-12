Кудерметова рассказала, что долго плакала после проигранной бронзы на Олимпиаде

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» вспомнила об эмоциях после матча за третье место в парном разряде на Олимпиаде и сравнила их с эмоциями после проигранного финала на Уимблдоне-2021.

— После 7:9 с Весниной в третьем сете финала Уимблдона не хотелось разрыдаться прямо на корте?

— Конечно, хотелось! И потом я плакала очень долго, было сильное разочарование. До недавнего времени меня бросало в дрожь даже при воспоминании об этом.

— Часто плачете после поражений?

— Сейчас реже. В этом году пока ни разу.

— Что обиднее — проиграть в паре финал Уимблдона или бронзу Олимпиады?

— И там и там я плакала, но бронзу Олимпиады проиграть было все-таки обиднее. Отдали все, но не хватило самой малости. Никогда в жизни у меня такого не было, чтобы была настолько опустошена.