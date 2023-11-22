Чигирева: «На Олимпиаде в Токио на разминке нас представляли Россией, а нам нельзя было это говорить»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева рассказала об отношении к российской команде на Олимпиаде-2020 в Токио.

«В Токио нас все равно воспринимали, как спортсменов из России, все знали, какой у нас гимн и флаг. В нашем виде спорта гимн России, мне кажется, выучили уже все страны. К нам действительно подходили наши друзья или просто знакомые люди, говорили, что не понимают, почему мы выступаем под нейтральным флагом, что они понимают, откуда мы и какую страну представляем.

На разминке и перед соревнованиями нас представляли Россией. Нам нельзя было говорить, что мы из России, но другие люди представляли нас именно так. Тогда нам это не помешало и не сбило, знали, что защищаем честь нашей страны и что за нас болеет вся Россия. Я выступала в Рио под нашим флагом, под нейтральным в Токио — разницы не было», — приводит слова Чигиревой Metaratings.ru.

28-летняя синхронистка является чемпионкой Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио. Кроме того спортсменка 11 раз выигрывала чемпионаты мира и четыре раза чемпионаты Европы.