Братья-близнецы Бородачевы принесли медали в рапире. Судьи не смогли их различить!

Запоминайте эти имена — Антон и Кирилл.

Олимпиада-2020. Мужчины. Рапира, командное первенство. Финал

Франция — Россия (команда ОКР) — 45:28

Наша мужская сборная по рапире выходила в Токио в ранге действующих чемпионов Игр. Правда, спустя пять лет после Рио-де-Жанейро от золотого состава Олимпиады в Бразилии остался только Тимур Сафин. И то наш лучший рапирист прошлых лет попал в состав только по инициативе тренерского штаба — в личном турнире он не выступал, попав только в командные соревнования четвертым номером. Новыми лидерами стали молодые братья Антон и Кирилл Бородачевы. Они справились с напряженным четвертьфиналом против команды Гонконга, где было много забавных казусов, и перевернули сложнейший полуфинал против США. На финал против Франции их не хватило, но даже серебро — выдающийся результат и самая неожиданная наша медаль в фехтовальном турнире.

После Рио состав сборной сильно омолодился

Франция выиграла финал против команды ОКР без серьезного сопротивления. Если первые две встречи еще шли фонарь в фонарь, то где-то в середине матча преимущество французов стало уже чересчур очевидным. Не сказать, что наши ребята не боролись, как могли, они старались биться до конца. Но увы, только серебро. Хотя имеем ли мы моральное право расстраиваться и тем более обижаться? Даром что мужская рапира ехала в Токио в статусе чемпионов Рио. Пять лет ожиданий сильно преобразили состав нашей сборной. Артур Ахматхузин завершил карьеру в 2019-м, Алексей Черемисинов не прошел отбор по рейтингу, а Тимур Сафин попал в олимпийскую заявку в последний момент. Вокруг его кандидатуры было много споров, но говорят, настоял на приглашении Сафина в олимпийскую команду лично Алишер Усманов.

Сафин долгие годы был безусловным номером один для России в рапире, но в Токио ему даже не дали фехтовать личные соревнования. Раз просит главный человек мирового фехтования — пусть Тимур будет, но четвертым номером. Проиграл конкуренцию олимпийский чемпион даже Владиславу Мыльникову, которому едва исполнилось 20. Дали шанс проявить себя Сафину только в неожиданно тяжелом четвертьфинале с командой Гонконга. В их составе был победитель личного турнира Чен Калон, но остальная команда сильно проседала. Начали мы неплохо, но затем случилась череда неприятностей. Небольшую травму получает Мыльников во втором своем бою — выходит Сафин. Затем судья останавливает поединок на целых 15 минут. Оказалось, что в протокол внесли неправильные результаты! Арбитр перепутал российских братьев Антона и Кирилла Бородачевых...

Как отметил главный тренер сборной Ильгар Мамедов, эта заминка сильно повлияла на ход поединка и сбила настрой наших фехтовальщиков. Сразу вспомнился обиднейший четвертьфинал Кирилла — он вел 14-9 в битве с Ченом Калоном и проиграл 14-15. Но пусть с нервами, в полуфинал мы вышли, а Кирилл взял реванш у обыгравшего его в личке китайца. Там нас ждала сборная США — первый номер мирового рейтинга и главные фавориты Игр. Поверить в успех команды, где лидеры вообще без стоящего опыта больших турниров против настоящих маэстро, было непросто. Но именно Бородачевы вытащили для нас этот поединок. У Сафина бои не шли, зато Антон и особенно Кирилл вышли на американцев невероятно заряженными. Как и в личном турнире, брат за брата — тогда Ник Иткин выбил Антона, а Кирилл в следующем раунде за него отомстил. В командном первенстве его было даже жаль — в последнем поединке он откровенно боялся Бородачевых.

Бородачевы из простой небогатой семьи

Именно 21-летние братья-близнецы — главные звезды этой сборной и одни из самых ярких наших героев в фехтовании. Они необычные спортсмены — веселые, открытые и очень простые. Из обычной семьи. Фехтование хоть и благородный спорт интеллигенции, но сегрегации по уровню достатка, как в фигурном катании или художественной гимнастике, здесь и близко нет. Поэтому здесь могут пробиться в мировой топ простые самарские мальчишки. Семья у них небогатая, но очень целеустремленная и работящая. Родители научили Бородачевых, что ничего не добиться без труда и работать надо до конца.

В детстве у них даже не всегда были деньги на приличную гостиницу — пока соперники заселялись в большой отель, они с трудом находили небольшую койку на окраине. С одной кроватью на двоих. Но на следующий день Антон с Кириллом выходили и без проблем обыгрывали ребят, ночевавших в лучших пансионатах. А после успеха на юниорском чемпионате мира они вполне могли пойти вспахать огород, поставить забор или отремонтировать машину. Они не чураются любой работы и всегда готовы помочь матери с отцом, которым очень благодарны. Недавно ребята своими силами построили родителям новый красивый дом на холме рядом с рекой.

Тренер приучила братьев к постоянным тренировкам

Большую роль в их росте сыграла первый тренер Элина Орлова. Она с ними с самого раннего возраста и практически заменила Бородачевым родителей. Потому что на фехтовальной дорожке они были чаще, чем дома. Постоянные тренировки — это то, к чему Орлова приучила Антона с Кириллом с первых дней в спорте. Они с сумасшедшим рвением идут на дополнительные занятия, да так, что иногда приходится их останавливать. Тогда братья идут к себе в номер и тренируются так тихо, чтобы никто не услышал. Даже после победного турнира они могут прийти ближе к ночи на арену позаниматься. Вместо банкетного зала ресторана — в физкультурный зал. Потому что как только завоеван один титул — нужно забыть о нем и идти к следующему.

Эта философия для Орловой принципиальна. Она к ним относилась как мама и как могла их опекала, но при этом показывала себя вполне жесткой и требовательной. Поэтому отношения не всегда складывались спокойно, был период, когда Бородачевы уходили от Элины к более статусным тренерам из Москвы. Но результат показывать получалось только с Орловой, поэтому и к Токио их готовила она. Все так же Элина Владимировна держит ребят в ежовых рукавицах, и даже после успеха в Токио вряд ли ситуация кардинально изменится. Но кажется, что сейчас всех все вполне устраивает. Орлова сумела до Бородачевых донести, что свои амбиции нужно доказывать на помосте, а вне его быть простым и открытым человеком. Эта Олимпиада — только начало их большого спортивного пути. Не удивляйтесь, если титул в Париже разыграют два брата-близнеца, а потом про них снимут фильм. Мы вас предупреждали.