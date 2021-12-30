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Сборную Болгарии по художественной гимнастике признали лучшей спортивной командой страны в 2021 году

18:39
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Сборную по художественной гимнастике признали лучшей спортивной командой Болгарии в 2021 году, сообщил телеканал Btv.

Команда выиграла золото на Олимпийских играх в Токио. В составе сборной выступали Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатси и Эрика Зафирова. Второе место заняла сборная России.

Голосование проходило среди спортивных журналистов Болгарии из 54 средств массовой информации.

Дополнительная информация:

https://btvnovinite.bg/sport/ivet-goranova-e-sportist-nomer-1-na-balgarija-za-2021-g.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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