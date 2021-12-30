Сборную Болгарии по художественной гимнастике признали лучшей спортивной командой страны в 2021 году

Сборную по художественной гимнастике признали лучшей спортивной командой Болгарии в 2021 году, сообщил телеканал Btv.

Команда выиграла золото на Олимпийских играх в Токио. В составе сборной выступали Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатси и Эрика Зафирова. Второе место заняла сборная России.

Голосование проходило среди спортивных журналистов Болгарии из 54 средств массовой информации.