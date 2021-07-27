«Отсутствие Байлз? Мы не обратили на него внимания». Наши чемпионки обиделись на вопрос про американку
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика.
Женщины. Командное первенство. Финал
1. Россия (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова) — 169,528
2. США — 166,096
3. Великобритания — 164,096
Спрашивать наших девчонок про Байлз — дурной тон, и российской прессе это было очевидно. Тем более Ангелина Мельникова сама с ходу ответила:
— После соревнований Байлз меня поздравила, я спросила, что с ней случилось. Она ответила «ничего», точнее, что это не важно.
— Что вы подумали, когда увидели, что Симона прекратила выступления после первого снаряда?
— Нас не должно было это отвлекать, мы были сконцентрированы на своих программах. Настраивались, что нужно сделать все по максимуму, и не обращали ни на что внимания.
В спорте нельзя ничего знать заранее
— Вы настраивались именно на борьбу за золото?
— Когда после квалификации мы были первыми, то поняли, что все возможно. Это создало дополнительное давление. Ведь до сих пор мы боролись только за серебро и никогда — за золото. У нас появился шанс, и мы его не упустили.
— Как вы думаете, если бы Байлз все-таки выступала на четырех снарядах, вы смогли бы выиграть? — поинтересовался американский коллега.
— Этот вопрос некорректный, — поморщилась Ангелина. — В жизни всякое бывает, это большой спорт, тут нельзя ничего знать заранее. Как вот мы можем предсказать, как бы было?
— В Рио-2016 вы выиграли серебро в команде. Когда было сложнее — тогда или сейчас?
— В Рио, конечно, было эмоциональнее. Я тогда была маленькая, и все эти крики трибун, шум... Я очень волновалась. Сейчас я в два-три раза увереннее выхожу на помост, чем выходила там. Сейчас у нас Вике (Листуновой. — Прим. «СЭ») шестнадцать, ее все успокаивают, а там я была такой же...
Одна из самых драматичных историй в команде — как раз у Листуновой. Ей только 12 мая исполнилось 16 лет. Если бы Олимпиада в Токио прошла в срок, в 2020 году, то Вика не смогла бы здесь выступать из-за ограничений по возрасту. Но перенос Игр дал ей шанс стать олимпийской чемпионкой! И вот она уже выходила на прыжок вместе с Симоной Байлз, которую до этого видела только по телевизору.
— Если бы Игры были в 2020-м, меня бы здесь просто не было, так что перенос Игр помог, — заметила Листунова. — Когда я узнала, что смогу выступить в Токио, то изменились планы и цель. Теперь цель достигнута — идем дальше.
— На самом деле, из-за пандемии мы были закрыты на базе и почти полтора года сидели в карантине, — дополнила Лилия Ахаимова. — Мы были лишены времени с семьей, это было сложно. Но мы справились!
Твоя чуйка реально работает
— Что вы чувствовали, когда выходили делать упражнение на бревне после двух падений подруг по команде? — вопрос Листуновой.
— Старалась сильно ни о чем не думать, просто выходить и делать свое дело. Не хуже и не лучше, а как отрабатывали на тренировках. В принципе так и получилось, я очень рада. Все хорошо, что хорошо кончается.
— Когда Геля пришла к нам в зал, она сказала: «Девочки, у меня хорошая чуйка», — улыбнулась Ахаимова. — Честно, мы настолько в это поверили... Когда человек так чувствует, ты сам начинаешь в это верить. И когда мы закончили, я сказала: «Блин, твоя чуйка реально работает!» Наверное, теперь придется эту чуйку везде на соревнования возить дальше. Здорово, когда ты чувствуешь свыше, что есть шанс и удача будет на твоей стороне.
— А после двух падений на бревне не засомневались в своем шансе?
— Было волнительно. Чуйка-то хорошая, но стало не по себе... Но мы видели, что даже с грубыми ошибками выигрываем перед вольными 0,8. Это дало уверенность, и вольные девочки сделали по максимуму!
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