МОК запретил нашему чемпиону Рылову маску с котиком. Но акции BLM в Токио никого не смущают

Странные правила Международного олимпийского комитета.

Неожиданный скандал произошел на награждении российских пловцов. Наш новый олимпийский чемпион Евгений Рылов обиделся на оргкомитет токийской Олимпиады, которая не допустила его до церемонии награждения в фирменной маске. Практически со стартом пандемии Рылов решил использовать медицинскую маску для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Он выбрал средство индивидуальной защиты, имитирующее морду животных из семейства кошачьих. Только вот секьюрити на водной арене Токио его порыв не оценили и попросили перед выходом на пьедестал поменять маску.

Многие спортсмены и официальные лица креативят со средствами защиты

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали «извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — сказал олимпийский чемпион. Сегодня Рылов выиграл историческое золото на дистанции 100 метров на спине. Наши спортсмены до этого еще ни разу не выигрывали Игры в данном виде, который словно оккупировали американцы. Последний раз они упускали победу на сотке спиной — в 1992 году. С тех пор всегда поднимали в честь победителя звездно-полосатый флаг, но сегодня обошлось без гимна Америки — его заменил первый концерт Чайковского. Но вот только порадоваться по полной Евгению не дали из-за странного замечания. Что конкретно не понравилось организаторам Игр в маске Рылова до конца не ясно, а сам Евгений не пояснил. Официального регламента или запрета на маски с изображениями на Олимпиаде также нет.

Рылов — не единственный, кто решил скреативить в Токио с этим аксессуаром. Чего мы только не видели — пародию или косплей на маску Бэйна из «Возвращения темного лидера» от сборной США (которая очень популярна в соцсетях), маски с нарисованными фломастерами усами и губами, маски с эмблемами соревнований и маски с пожеланиями от поклонников. Но подавляющее большинство спортсменов выбрали маски с национальной атрибутикой — символом федерации по виду спорта, национального комитета или страны.

Качество мерча и его дизайн отличаются кардинально — от незамысловатой надписи страны на всю лицевую поверхность маски до красивейших узоров и повторения элементов остальной форменной одежды олимпийца. В этом плане молодцы те, кто экипировал сборную Нидерландов, Китая, Сербии, Японии и Кореи. Отличные стильные маски в цвет формы у австралийских пловцов. Есть национальные маски с индивидуальным дизайном — в таких красовался Новак Джокович и президент Франции Эммануэль Макрон. Ни к кому из них оргкомитет претензий не предъявлял и многие уже использовали кастомные маски на церемониях награждения.

Требования к изображениям на маске такие как же на одежде

Требований и регламента по форме и производителю масок на Олимпиаде, как и в целом по Японии нет. Условие только одно — она должна полностью закрывать все органы дыхания — и рот, и нос. Теоретически подойдет хоть салфетка с вырезанными отверстиями для ушей. К примеру, в Германии во время весеннего локдауна требовали вполне конкретное средство защиты — маску стандарта FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана. Тканевые гигиенические маски считаются недостаточной мерой и запрещены, так же, как и любые способы прикрыть нос и рот — шарфом, шалью или другой тканью.

От немцев требовали носить такие маски везде, даже в собственной машине или на улице. Если полицейский встречал «нарушителя», который надел обычную медицинскую маску, то его ждал точно такой же штраф как для того, кто сознательно отказался от любой защиты органов дыхания и решил поиграть в ковид-дессидентство. Так как в Токио таких правил нет, мы и видим столь широкое разнообразие всех возможных масок разных форм, дизайна и расцветок — от дизайнерских до простейших за два цента из ближайшей аптеки. Главное, чтобы она в принципе была надета и надета правильно. По идее ограничение на маску если и может накладываться, то только в общей концепции этических правил и норм Международного олимпийского комитета (МОК).

К примеру, МОК отдельно пояснил стрелкам, что им запрещено наносить на маску символы оружия, насилия, камуфляжа и прочих военных атрибутов, чтобы не портить имидж спортивной пулевой стрельбы. Всем остальным нельзя использовать запрещенные на территории Олимпиады символы и призывы. Большинство из них связаны с экстремизмом, расизмом, оправданием нацизма и отрицанием Холокоста. Запрещено использовать символику непризнанных государств, не входящих в МОК (непризнанная половиной планеты Республика Косово не в счет).

При этом политические лозунги и эмблемы по идее теперь разрешены, поскольку после долгих и мучительных споров МОК частично пересмотрел взгляды по 50 статье Олимпийской хартии, которая требовала соблюдения полного нейтралитета в любых вопросах и аполитичности, запрещая любые акции и публичные заявления во время Игр. Этим сразу же воспользовались — с первых же дней соревнований мы видим акции в поддержку BLM с преклоненным коленом и разговоры на серьезные политические темы с резкими заявлениями. Были и защитные маски с символикой BLM, которые никого не смущали. Вопиющий пример — отказ от выступления на Олимпиаде алжирского дзюдоиста, который «не захотел пачкать руки» об израильтянина и снялся с соревнований. При этом российскому сноубордисту Алексею Соболеву в Сочи не дали нанести на свой шлем номер своего телефона.

Рылов мог сфотографироваться вообще без маски — МОК не против

Российским спортсменам, понятное дело, на маску, как и на любые другие места запрещено наносить символы государственной власти Российской Федерации. Из-за антидопинговых санкций вместо российской сборной в Токио прилетела команда Олимпийского комитета России — Team ROC. Команде ROC запрещено называть себя российской, демонстрировать флаг России и петь гимн, на одежде и форме вместо этого символика ОКР. Отдельно про маски никто не говорил, но очевидно раз даже сережки, кольца и макияж не могут быть с российским флагом, то о маске с гербом России не может быть и речи. Россиянам нужно согласовывать каждый элемент, демонстрируемый на одежде. К примеру, наши синхронистки не смогли утвердить в отдельно созданной для решения вопросов по российским ограничениям в МОК комиссии купальники с большим бурым медведем. Чиновники МОК решили, что медведь слишком прочно ассоциируется с Россией. Также синхронисткам немного подкорректировали музыкальное сопровождение, убрав из песни слово «Россия».

Спортсмены признаются, что действительно переживают по этому поводу. «Бывает очень хочется произнести название своей страны. Но нельзя, нужно себя контролировать», — признавалась в разговоре с «СЭ» гандболистка Полина Кузнецова. Только вот обычная милая маска с изображением кота точно под ограничения на демонстрацию символов России попадать не может. Евгений носит ее, потому что это подарок его девушки. К тому же он очень любит кошек — дома живет сразу три. В этой маске он выступает почти год, и она уже стала непременным атрибутом спортсмена, его фирменным стилем. Ее вовсю обсуждают в соцсетях, по ней Евгения сразу узнают среди толп других спортсменов. Непонятно почему МОК не понравилась такая милая идея. Рылов в итоге вышел в обычной белой маске, а мог по идее и вовсе снять ее и в качестве протеста выйти на церемонию награждения вообще без маски. Недавно антикоронавирусный штаб Олимпиады сделал спортсменам послабление и разрешил 30 секунд на пьедестале находится с открытым лицом для памятного фото.