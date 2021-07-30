«Это очень тяжело морально. Особенно когда тебе 16». Хейтеры до слез затравили восходящую звезду российского плавания

Вместо поддержки лучшая российская пловчиха в Токио получила критику. Так нельзя!

Чикуновой всего 16 лет. Несмотря на столь юный возраст, она стала безусловно лучшей в нашей женской плавательной сборной в Токио. Большая часть команды не добралась даже до личных финалов. А Женя стала четвертой на 100 м брассом, а потом и на 200 м. Причем в борьбе за бронзу проиграла американке Энни Лазор каких-то 0,04 секунды.

Евгения производит очень сильное впечатление. Красивая. Грамотная, поставленная речь. Очевидно, она будущее российского плавания. Но вместе с поддержкой она получает в соцсетях обиднейшие комментарии. Настолько, что, вспоминая, об этом, у спортсменки сразу увлажняются глаза.

Лилли Кинг не здоровается, смотрит косо

— Хочется просто плакать, — сказала Евгения сразу после финиша. — Опять четвертое место — это очень обидно. Тем более там всего 0,04. Но я сделала все, что могла. Правда.

— Вашего сегодняшнего результата на чемпионате мира-2019 хватило бы для серебра. За этот момент обидно?

— Рост результатов, наоборот, мотивирует меня плыть еще быстрее. Изначально понимала, что выиграть сейчас не получится. Таня Шонмейкер плывет очень быстро. Я пока не готова к таким скоростям. Но вот быть в призах рассчитывала совершенно точно.

— Ефимова говорила, что была бы больше рада победе Татьяны, нежели Лилли Кинг. Разделяете?

— Таня более дружелюбная. Мы с ней и в кул-руме общались, и после заплывов поддерживали друг друга. А Лилли вообще не здоровается, смотрит косо. Но победы все равно заслуживает тот, кто больше работает. Остальное не имеет значения. И сегодня это — Татьяна.

— Так получилось, что ваша звезда восходит как раз в тот момент, когда не исключает завершения карьеры Ефимова. Вы хотели бы такую же долгую карьеру, как у Юли?

— У Юли просто невероятная карьера! Столько заслуг! Она добилась так много всего! У меня это вызывает только восхищение. Я буду стараться плавать так же долго. Это было бы классно.

— Шонмейкер дружелюбная, Кинг — закрытая. Какая Ефимова?

— Раньше я думала, что Юля не то чтобы зазвездившаяся, но где-то вдалеке от всех. Но пообщавшись с ней здесь лично, могу сказать, что все совсем не так. Она дружелюбная, всегда готова подсказать, поддержать, чем-то помочь. Очень открытая! И я рада, что мы хоть как-то, но контактируем.

Меня два года обвиняют в допинге. Типа, как можно так быстро плыть в таком возрасте?

— Жаль только, что она всерьез подумывает об уходе из спорта.

— Какое бы решение она ни приняла, нам стоит его уважать. Такая карьера — это сложно. Я не представляю, как она справилась со всеми трудностями, которые были в ее карьере, со всем этим хейтом.

Вот я буквально вчера зашла посмотреть, что пишут в комментариях под моими интервью. Люди пишут невообразимое. Я не представляю, как у них хватает мозгов делать такое.

— А что пишут?

— Что я недостойна, — в этот момент Женя заплакала. — А утром зашла в Instagram и увидела комментарии, что если не возьму медаль — меня смешают с грязью. Читать такое перед заплывом было, конечно, зря...

Но очень жаль, что некоторые люди у нас так обесценивают труд спортсменов. Плыть на Олимпиаде — огромный стресс. Чтобы попасть сюда, нужно проделать огромный путь. А тебе из твоей же страны пишут такое...

Не описать словами, как это морально тяжело. Особенно когда тебе 16 лет. И когда тебя предыдущие два года обвиняют в допинге. Типа, как можно так быстро плыть в таком возрасте? Не знаю, вот как-то плыву.