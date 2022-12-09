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Сегодня, 14:15

Албанию обвинили в манипуляциях с результатами легкоатлетов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Измир Смайлай.
Фото Global Look Press

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit обвинил Албанскую федерацию легкой атлетики в манипуляциях с результатами квалификационных соревнований перед Олимпиадой-2020 в Токио, сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Утверждается, что албанцы предоставили Всемирной легкоатлетической федерации (World Athletics) и AIU ложную информацию о результатах прыгуна в длину Измира Смайлая в турнире в Тиране, который состоялся 8 мая 2021 года. Согласно протоколу, спортсмен показал результат 8,16 м, занял первое место и отобрался на Олимпиаду.

В AIU утверждают, что итоги соревнований были сфабрикованы, обвинения предъявлены самому Смайлаю, президенту Албанской федерации легкой атлетики Гжегжу Рули и генеральному секретарю организации Николину Диониси. Все трое отстранены от работы до вынесения решения по делу.

Измир Смайлай становился чемпионом мира в прыжках в длину в закрытых помещениях в 2017 году. На Играх-2020 в Японии спортсмен занял 17-е место.

23 сентября World Athletics объявила о создании нового списка из федераций, подозреваемых в манипуляциях с результатами на основании 17 сообщений AIU о подозрительных результатах во время квалификационных турниров перед Олимпиадой в Токио. Албанская федерация легкой атлетики находится в этом списке.

Источник: Официальный сайт Athletics Integrity Unit
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