Обе наши команды взяли серебро Игр-2020, но мы хотели большего

Олимпийские игры-2020. Баскетбол 3х3

Женщины. Финал. США — Россия — 18:15

Мужчины. Финал. Россия — Латвия — 18:21

Баскетбольный турнир 3x3 на Олимпиаде завершился. Завершился двумя серебряными медалями российских спортсменов или двумя поражениями в финалах — тут каждый выберет свою точку зрения. Девушки проиграли фавориткам Игр американкам, мужчины уступили Латвии, ранее выбив из турнира главных претендентов на золото, сербов. Есть поводы и для радости, и для грусти. Одно совершенно точно — мини-баскетбол, дебютировавший в олимпийской программе, всего лишь за пять дней влюбил в себя миллионы болельщиков и стал за такой короткий срок в десятки раз популярнее.

Но обо всем по порядку. Девушки, уверенно победив китаянок, вышли на матч с США. Чтобы вы понимали уровень соперниц: две из четырех американок были первыми номерами драфта WNBA — Келси Плам (2017 год) и Джеки Янг (2019). В группе россиянки уступили, однако борьба получилась очень упорной. В финале же ожидалось еще более жесткое противостояние. Так в итоге и вышло, однако, к большому сожалению, в дело вступил судейский фактор.

Встречу обслуживали венгерка Сесилия Тет и представитель Китайского Тайбэя Ю-Йен Су. Именно последний с широкой улыбкой на лице раз за разом находил фолы в действиях наших девчонок. Особенно вопиющим получился эпизод, когда американка ударила по лицу Анастасию Логунову, а судья, недолго думая, дал фол россиянке — якобы за захват американки. Очень быстро напротив аббревиатуры ROC на табло в графе «фолы» появилась цифра 7, а это значит, что каждое последующее нарушение наказывается пробитием двух штрафных. После же 10 — а «беспристрастные» рефери насвистели нашим и столько — еще и владение мячом остается за соперниками.

С таким судейством шансов на победу было не очень много. Но даже при этом возможность переломить ситуацию появилась, однако свободный двухочковый бросок у нашего снайпера Козик не получился. Как итог — поражение в финале со счетом всего лишь 15:18. Домой девушки едут серебряными медалистками Олимпиады и чемпионками сердец всех болельщиков.

После матча россиян к трибуне почетных гостей подозвал президент МОК Томас Бах, который поздравил их с отличной игрой.

А через пару минут сидевшие там же и наблюдавшие за финалом итальянские и французские баскетболистки затянули Happy Birthday to You в адрес сестер Фролкиных, в среду отмечавших день рождения. Бах вместе с генсеком ФИБА Андреасом Загклисом присоединились к пению, заодно поздравив девчонок и с их персональным праздником.

— Серебро — неплохой подарок на день рождения. Такое точно никогда не забудешь. Пока еще не осознали, что мы стали призерами Олимпиады. Еще пока адреналин играет после матча, — поделились эмоциями после финала Ольга и Евгения Фролкины. — Сейчас выдохнем, примем душ, успокоимся, потом подумаем об этом. Пока что это мечта, которая осуществилась. Что сказал Бах? Просто поздравил нас, сказал, что мы большие молодцы, и что он будет ждать наших побед в Париже.

А вот Логунова оказалась более критична по отношению к судейству: «Это наш первый в жизни финал Олимпиады. Естественно, нервишки присутствовали, но потом, мне кажется, нам совсем чуть-чуть не хватило. Плюс, арбитры немножко больше свистнули... Ну, на пару десятков раз больше, чем следовало, но это опять же мое личное мнение. Чего не хватило в финале? Чуть-чуть это были нервы и чуть-чуть судьи. А американок побеждать можно и нужно».

Сразу же после девушек — те еще не успели раздать все интервью — на площадку вышли мужчины. Сборную Латвии россияне обыгрывали на групповом этапе, повели в счете и в финале. Однако довольно скоро соперники сумели сократить отставание, а потом и выйти вперед. Возможно, роковым моментом стало механическое повреждение обуви Ильи Карпенкова: у его кроссовка просто оторвалась подошва.

Во время вынужденной замены Карпенков обмотал обувь скотчем, однако играть в поврежденном кроссовке — совсем не то. Кроме того, Илья начал часто скользить (виной тому, правда, еще и залитая потом площадка — от токийской жары не спастись), что приводило к потерям мяча. Сам Карпенков после окончания встречи сетовал, то не взял с собой сменку: «Что с ботинком? Немножечко порвался. Это у меня Jordan — обратите внимание, пожалуйста. Напишем им письмо. (Смеется.) Запасная пара, конечно, была, но она в Олимпийской деревне. Сюда же ее не притащишь, ты не знаешь, что у тебя порвется кроссовок».

В итоге сборная Латвии, несмотря на травму легенды баскетбола 3х3 Эдгара Круминьша, постепенно наращивала преимущество, а при счете 19:18 прибалтам удался точный двухочковый, поставивший точку в игре.

— Чуть-чуть потеряли концентрацию, сыграли где-то плохо, надо было дорожить мячом. Где-то лишний не потерять его, пару бросков залетело бы, и победа стала бы наша. Так сложилось, что сегодня выиграл соперник, — говорил после матча Александр Зуев. У него в финале двухочковые броски в отличие от полуфинала с сербами совсем не пошли.

Кирилл Писклов же отметил, что из-за большого ажиотажа на финале, где собралось много людей, активно поддерживавших команды (за сборную ОКР сорвали голос корреспонденты «СЭ» и ТАСС) игроки попросту не слышали своего тренера Владимира Агабабьяна: «Возможно, надо было взять тайм-аут, но, в концовке просто на секунду отключилась голова. До этого нам помогал тренер, слышали его, а сейчас нет — очень много народу пришло. Мы играли сами, пришлось очень тяжело».

Сам же Агабабьян остался недоволен серебром Игр, заверив, что команда сделает все для победы на Олимпиаде в Париже.

— Считаю, что серебро — это успех, я хочу золотую медаль, — сказал он. — Это будет для нас дополнительной мотивацией. Говорил, что ребята уже не мальчики, но, тем не менее, у нас есть еще три года. Это уже взрослые мужчины. Станем дальше работать. Такой результат — очень хорошая мотивация для нас.

Завершив поздним вечером своим матчи, девушки и ребята приняли участие в церемонии награждения, а потом еще побывали на пресс-конференции. Времени на отдых у команд просто нет: поздно ночью они отправились в аэропорт, а ранним утром вылетели в Москву с пересадкой во Владивостоке. Долгий путь домой — испытание не менее серьезное, чем дорога к медалям Олимпиады. Зато потом уже можно расслабиться и насладиться своим успехом.