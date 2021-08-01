Россия на Олимпиаде-2020: золотой покер в конце недели!

В пятницу и выходные наши спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио четыре медали высшего достоинства.

Каждая из них — отдельная история, которая надолго останется в памяти болельщиков. Началось все с суперзаплыва Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине. Ему удалось прервать американскую гегемонию, которая продолжалась 29 лет: спортсмены из США неизменно занимали первые места в этой дисциплине после Барселоны-1992. Рылов считался фаворитом и сумел оправдать свой статус. С первых метров россиянин вышел в лидеры — и никого вперед не пропустил. Правда, последние 50 метров дались ему ценой невероятных усилий. 24-летний атлет установил олимпийский рекорд, но остался не в восторге от своего выступления. Настоящий чемпион.

После окончания соревнований победу Евгения подвергли сомнению серебряный и бронзовый призеры — американец Райан Мерфи и британец Люк Гринбанк. Однако и этот старт после финиша остался за Рыловым: наш пловец отреагировал грамотно и спокойно, сказав, что сам ничего такого не слышал, поэтому комментировать что-то смысла не видит. А Мерфи на пресс-конференции был вынужден объясняться и, по сути, брать свои слова назад. Так что Рылов оказался лучшим и в бассейне, и в медиапространстве.

Не менее ярким получился спортивный подвиг Ольги Никитиной в финале командной сабли. К середине решающей встречи мы разгромно уступали Франции (14:21), но затем на помост вышла 22-летняя дебютантка Игр. Ольга выиграла поединок у второго номера соперниц, многоопытной Шарлотты Лембах со счетом 11:3. В дальнейшем Софья Великая и София Позднякова развили успех, а Никитина довершила начатое — 45:41. Россия защитила титул, добытый пять лет назад в Рио, и вторые Игры подряд собрала все золото в женской сабле.

Продолжила удивлять и Виталина Бацарашкина, ставшая лицом нового поколения российских стрелков — целых 17 лет у нас не было золота в этой дисциплине. В первой части турнира Виталина настреляла из пневматического пистолета на золото и серебро в команде с Артемом Черноусовым, а в пятницу стала двукратной олимпийской чемпионкой. В самый ответственный момент в соперничестве с титулованной кореянкой Ким Мин Чжун 24-летняя россиянка включила режим терминатора: по мишеням Бацарашкина палила как машина. А вот Ким, удержавшись вровень в последней серии, не выдержала в решающей перестрелке. 4:1 — фантастика от уроженки Омска и еще один олимпийский рекорд в пользу России!

Наконец, в воскресенье мы стали свидетелями нашего финала в теннисе, второго в истории Игр. В 2008 году в Пекине золото разыграли Елена Дементьева и Динара Сафина, в Токио в главном матче в миксте встретились Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев и Елена Веснина/Аслан Карацев. Фаворитами выглядела вторая пара. Во-первых, они недавно дошли до такой стадии на «Ролан Гаррос» — 2021, во-вторых, Веснина — одна из сильнейших парных игроков в мире. Павлюченкова и Рублев впервые образовали дуэт только в Токио, но их сумасшедший талант оказался более весомым аргументом. Все решилось на чемпионском тай-брейке, где Павлюченкова показала теннис, достойный первой ракетки мира (13:11). А в сумме этот квартет принес России золото и серебро. Браво, Анастасия и Андрей! Спасибо, Елена и Аслан!