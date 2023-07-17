«Спартак»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Полное название: АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва»»
Год основания: 1922
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Капитан: Георгий Джикия
Домашний стадион: «Открытие банк арена»
Сезон 2022 / 2023 «Спартак» начал с поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита», а завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и, таким образом, впервые за два года завоевал медали чемпионата страны. Во время зимнего перерыва красно-белые победили на турнире «Winline Зимний кубок РПЛ».
В Кубке России «Спартак» в качестве обладателя трофея предыдущего сезона дошел до стадии второго этапа полуфинала плей-офф пути регионов, где проиграл «Акрону».
Сезон 2023 / 2024 будет 102-м в истории московского клуба, который примет участие в 32-м чемпионате страны и 32-м розыгрыше Кубка страны (в РПЛ ни одного чемпионата в элитной лиге не пропустили также ЦСКА и «Локомотив»).
Календарь «Спартака» в чемпионате России — 2023 / 2024
1-й тур: 23 июля, воскресенье
«Спартак» — «Оренбург» — 17:30
2-й тур: 31 июля, понедельник
- «Спартак» — «Балтика» — 19:30
3-й тур: 5 августа, суббота
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«Рубин» — «Спартак» — 17:30
4-й тур: 11 августа, пятница
- «Урал» — «Спартак» — 18:00
5-й тур: 20 августа, воскресенье
- «Спартак» — «Зенит» — 19:30
6-й тур: 26 августа, суббота
- «Спартак» — «Ахмат» — 19:30
7-й тур: 2 сентября, суббота
- «Краснодар» — «Спартак» — 20:00
8-й тур: 15 — 17 сентября
- «Сочи» — «Спартак»
9-й тур: 22 — 24 сентября
- «Спартак» — «Динамо»
10-й тур: 29 сентября — 1 октября
- «Крылья Советов» — «Спартак»
11-й тур: 6 — 8 октября
- «Спартак» — ЦСКА
12-й тур: 20 — 22 октября
- «Спартак» — «Пари НН»
13-й тур: 27 — 29 октября
- «Факел» — «Спартак»
14-й тур: 3 — 5 ноября
- «Локомотив» — «Спартак»
15-й тур: 10 — 12 ноября
- «Спартак» — «Ростов»
16-й тур: 24 — 26 ноября
- «Балтика» — «Спартак»
17-й тур: 1 — 3 декабря
- «Ахмат» — «Спартак»
18-й тур: 8 — 10 декабря
- «Спартак» — «Крылья Советов»
19-й тур: 1 — 3 марта 2024
- «Зенит» — «Спартак»
20-й тур: 8 — 10 марта
- «Спартак» — «Факел»
21-й тур: 15 — 17 марта
- ЦСКА — «Спартак»
22-й тур: 29 — 31 марта
- «Спартак» — «Урал»
23-й тур: 5 — 7 апреля
- «Динамо» — «Спартак»
24-й тур: 12 — 14 апреля
- «Спартак» — «Сочи»
25-й тур: 19 — 21 апреля
- «Ростов» — «Спартак»
26-й тур: 26 — 28 апреля
- «Спартак» — «Локомотив»
27-й тур: 3 — 5 мая
- «Пари НН» — «Спартак»
28-й тур: 10 — 12 мая
- «Спартак» — «Краснодар»
29-й тур: 17 — 19 мая
- «Спартак» — «Рубин»
30-й тур: 25 мая (суббота)
- «Оренбург» — «Спартак»
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Календарь «Спартака» в Кубке России — 2023 / 2024
Кубок России, Группа D, 1 тур — 27 июля, четверг
- «Краснодар» — «Спартак» — 20:00
Кубок России, Группа D, 2 тур — 8 августа, вторник
- «Спартак» — «Пари НН» — 20:45
Кубок России, Группа D, 3 тур — 29 августа, вторник
- «Спартак» — «Динамо» — 19:30
Кубок России, Группа D, 4 тур — 19-21 сентября
- «Пари НН» — «Спартак»
Кубок России, Группа D, 5 тур — 3-5 октября
- «Динамо» — «Спартак»
Кубок России, Группа D, 6 тур — 31 октября — 2 ноября
- «Спартак» — «Краснодар»
Достижения «Спартака»
На национальном уровне:
Чемпионат России: 10 раз — победитель (рекорд)
6 раз — серебряный призер
4 раза — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 12 раз — победитель
12 раз — серебряный призер
9 раз — бронзовый призер
Кубок России: 4 раза — победитель
Кубок СССР: 10 раз — победитель (рекорд)
Суперкубок России: 1 раз — победитель
Первая лига СССР: 1 раз — победитель
Чемпионат Москвы по футболу: 7 раз — победитель
Кубок чемпионов двух столиц (Кубок Тосмена): 2 раза — победитель
На европейском уровне:
Кубок / Лига чемпионов: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1990/1991)
1/4 финала — 2 раза
Кубок УЕФА / Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1997/1998)
1/4 финала — 2 раза, 1/8 финала — 1 раз (клуб был исключен из турнира решением УЕФА)
Кубок обладателей кубков: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1992/1993)
Кубок Интертото: наивысшее достижение — 3-й раунд (2004)
Трансферы «Спартака»
Пришли
ген. дир. О. Малышев
тр. вр. Ю. Шишкин
гл. аналитик Карбахо
в. Свинов («Факел», окончание аренды)
п. К. Шильцов («Пари НН», окончание аренды)
п. Медина (ЦСКА)
н. Бонгонда («Кадис»)
Возможные переходы
з. Эракович («Црвена Звезда»)
з. Рожериу («Сассуоло»)
з. Д. Санчес («Тоттенхэм»)
з. Рябчук («Олимпиакос»)
з. Опоку («Амьен»)
з. Голосов («Кубань», окончание аренды)
п. Лайкин («Нефтехимик», окончание аренды)
п. Бакалюк («Арсенал» Т, окончание аренды)
п. Наингголан (свободный агент)
н. Максимчук («Акрон», окончание аренды)
н. Мама Бальде («Труа»)
н. Морелос («Рейнджерс»)
Ушли
ген. дир. Мележиков (расторжение контракта)
в. А. Шитов (окончание контракта)
з. Толстопятов («Пари НН», аренда)
з. Веденеев («Кубань», аренда)
з. Кофрие («Клермон», выкуп)
з. Рыбус (расторжение контракта)
п. Крал («Унион», аренда)
п. В. Шитов («Тюмень», аренда)
н. Ст. Оганесян («Оренбург», выкуп)
Возможные переходы
п. Хлусевич («Лацио», «Дженоа», «Спортинг»)
н. К. Бальде («Удинезе»)
н. Зиньковский («Локомотив»)
н. Николсон («Галатасарай»)
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
Состав «Спартака» на сезон 2023 / 2024
Вратари:
98 — Александр Максименко
57 — Александр Селихов
Защитники:
4 — Алексис Дуарте
5 — Леон Классен
14 — Георгий Джикия
20 — Томаш Тавареш
23 — Никита Чернов
39 — Павел Маслов
Полузащитники:
8 — Виктор Мозес
10 — Квинси Промес
17 — Антон Зиньковский
18 — Наиль Умяров
19 — Хесус Медина
22 — Михаил Игнатов
25 — Даниил Пруцев
35 — Кристофер Мартинс
47 — Роман Зобнин
68 — Руслан Литвинов
82 — Даниил Хлусевич
87 — Даниил Зорин
97 — Даниил Денисов
Нападающие:
7 — Александр Соболев
9 — Кейта Бальде
11 — Шамар Николсон
70 — Павел Мелешин
77 — Тео Богонда
Страница ФК Спартак в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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