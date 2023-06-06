Источник: «Локомотив» заинтересован в подписании Зиньковского

«Локомотиву» интересен полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

27-летний футболист перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июне 2022 года, подписав контракт до 31 мая 2027 года. Сумма трансфера составила около 3,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Зиньковский сыграл в составе красно-белых 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.