У Нгамале активировалась опция продления контракта с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», по итогам матча в Калининграде у полузащитника «Динамо» Муми Нгамале активировалась опция автоматического продления контракта еще на один сезон.

29-летний игрок камерунской сборной набрал требуемое для этого количество проведенных на поле минут. Во встрече с «Балтикой» у Нгамале голевая передача и победный гол.

Всегда в РПЛ в этом сезоне на его счету 5 забитых мячей и 5 результативных передач.

В 28-м туре чемпионата России «Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) и вышло на первое место в турнирной таблице с 53 очками.