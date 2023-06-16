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Сегодня, 13:32

«Спартак» интересовался форвардом сборной Колумбии Морелосом, но отказался от его кандидатуры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спартак» предметно интересовался 26-летним нападающим сборной Колумбии Альфредо Морелосом, который мог перейти в московский клуб свободным агентом в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрок был не против переезда в Россию. Однако «Спартак» не сделал форварду предложение и отказался от кандидатуры Морелоса по решению спортивного департамента клуба.

31 мая 2023 года футболист стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Рейнджерс». За шотландский клуб нападающий провел 269 матчей и забил 124 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-interesovalsya-forvardom-sbornoi-kolumbii-morelosom-no-otkazalsya-ot-ego-kandidatury-259151/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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