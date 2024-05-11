Роша: «ЦСКА понимал, что если удастся повести в счете, то «Зенит» усилит давление»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил игру армейцев в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Насколько сегодня было тяжело играть против «Зенита»?

— Мы прекрасно знали, что будет сложно. Они борются за чемпионство и оказывали колоссальное давление на нас. К сожалению, чемпионат для нас заканчивается тем, что мы не сумеем побороться за первое место, но мы должны постоянно прославлять футболку ЦСКА, которую мы с гордостью носим.

— Во втором тайме ЦСКА сильно прижался к своим воротам. С «Зенитом» на выезде трудно играть по-другому?

— В «Зените» много высококачественных игроков. Мы понимали, что если нам удастся повести в счете, то они усилят давление. Хочу поздравить наших футболистов, они все воины! Также отмечу наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают и помогают.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.