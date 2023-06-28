Источник: «Лацио», «Дженоа» и «Спортинг» интересуются Хлусевичем
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.
По информации источника, в 22-летнем россиянине заинтересованы «Лацио», «Верона», «Дженоа» и «Спортинг». Они могут арендовать защитника с правом выкупа за сумму порядка 8 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Хлусевич провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами. Он выступает за «Спартак» с 2022 года.
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15
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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