Источник: «Спартак» предложил 3 миллиона евро за защитника «Олимпиакоса» Рябчука
«Спартак» собирается подписать защитника «Олимпиакоса» Олег Рябчука, сообщает греческое издание Sport24.
По данным источника, красно-белые предложили за переход 25-летнего молдавского игрока 3 миллиона евро. «Олимпиакос» требует 5 миллионов.
Отмечается, что интерес к игроку проявляли «Лилль» и «Нант», но предложения французских клубов также не соответствуют требованиям «Олимпиакоса».
Рябчук является воспитанником «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро.
Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
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15
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Ростов – Факел
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Ахмат – Кр. Советов
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