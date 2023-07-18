«Ростов»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Основная информация о команде из Ростова-на-Дону накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Футбольный клуб «Ростов»»

Год основания: 1930

Главный тренер: Валерий Карпин

Капитан: Даниил Глебов

Домашний стадион: «Ростов арена»

Сезон 2022 / 2023 стал для «Ростова» 31-м в чемпионате России. Команда под руководством Валерия Карпина финишировала на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России ростовчане дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где уступили «Краснодару» в серии пенальти.

Фото ФК «Ростов»

Календарь «Ростова» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур: 23 июля, воскресенье

«Ростов» — «Факел» — 20:00

2-й тур : 29 июля, суббота

«Ростов» — «Зенит» — 20:00

3-й тур : 5 августа, суббота

«Крылья Советов» — «Ростов» — 15:00

4-й тур : 12 августа, суббота

«Ростов» — «Рубин» — 20:00

5-й тур : 19 августа, суббота

«Сочи» — «Ростов» — 20:00

6-й тур : 26 августа, суббота

«Пари НН» — «Ростов» — 20:00

7-й тур : 3 сентября, воскресенье

«Ростов» — «Динамо» — 20:00

8-й тур : 15 — 17 сентября

«Балтика» — «Ростов»

9-й тур : 22 — 24 сентября

«Ростов» — ЦСКА

10-й тур : 29 сентября — 1 октября

«Ростов» — «Урал»

11-й тур : 6 — 8 октября

«Краснодар» — «Ростов»

12-й тур : 20 — 22 октября

«Ростов» — «Ахмат»

13-й тур : 27 — 29 октября

«Ростов» — «Локомотив»

14-й тур : 3 — 5 ноября

«Оренбург» — «Ростов»

15-й тур : 10 — 12 ноября

«Спартак» — «Ростов»

Фото ФК «Ростов»

16-й тур : 24 — 26 ноября

«Ростов» — «Пари НН»

17-й тур :1 — 3 декабря

ЦСКА — «Ростов»

18-й тур : 8 — 10 декабря

«Ахмат» — «Ростов»

19-й тур : 1 — 3 марта 2024

«Ростов» — «Крылья Советов»

20-й тур: 8 — 10 марта

«Ростов» — «Краснодар»

21-й тур : 15 — 17 марта

«Урал» — «Ростов»

22-й тур : 29 — 31 марта

«Динамо» — «Ростов»

23-й тур : 5 — 7 апреля

«Ростов» — «Сочи»

24-й тур : 12 — 14 апреля

«Факел» — «Ростов»

25-й тур : 19 — 21 апреля

«Ростов» — «Спартак»

26-й тур : 26 — 28 апреля

«Ростов» — «Оренбург»

27-й тур : 3 — 5 мая

«Локомотив» — «Ростов»

28-й тур : 10 — 12 мая

«Рубин» — «Ростов»

29-й тур : 17 — 19 мая

«Ростов» — «Балтика»

30-й тур : 25 мая (суббота)

«Зенит» — «Ростов»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Календарь «Ростова» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа B, 1 тур — 26 июля, среда

«Ростов» — «Рубин» — 20:45

Кубок России, Группа B, 2 тур — 8 августа, вторник

«Урал» — «Ростов» — 16:15

Кубок России, Группа B, 3 тур — 30 августа, среда

«Ростов» — «Локомотив» — 19:30

Кубок России, Группа B, 4 тур — 19—21 сентября

«Рубин» — «Ростов»

Кубок России, Группа B, 5 тур — 3—5 октября

«Локомотив» — «Ростов»

Кубок России, Группа B, 6 тур — 31 октября — 2 ноября

«Ростов» — «Урал»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения «Ростова»

На национальном уровне:

Чемпионат России: 1 раз — серебряный призер (2015/2016)

Кубок России: 1 раз — победитель (2013/2014)

Первый дивизион: 1 раз — победитель (2008)

Чемпионат РСФСР среди клубных команд: 1 раз — победитель (1964)

На европейском уровне:

Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2016/2017)

Трансферы «Ростова»

Пришли

з. Е. Чернов (продление контракта)

п. Саплинов («Рубин», окончание аренды)

п. Столбов («Зенит-2», аренда)

п. Ионов (свободный агент)

п. Акбашев (свободный агент)

н. Мохеби («Санта-Клара»)

Возможные переходы

РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Фото ФК «Ростов»

Состав «Ростова» на сезон 2023 / 2024



Вратари:

1 — Никита Медведев

30 — Сергей Песьяков

78 — Михаил Цулая

Защитники:

4 — Виктор Мелехин

5 — Денис Терентьев

18 — Данила Прохин

28 — Евгений Чернов

38 — Илья Вахания

55 — Максим Осипенко

71 — Николай Поярков

87 — Андрей Лангович

Полузащитники:

7 — Роман Акбашев

8 — Алексей Миронов

9 — Мохаммад Мохеби

11 — Алексей Ионов

15 — Данил Глебов

19 — Хорен Байрамян

23 — Роман Тугарев

33 — Никита Колотиевский

47 — Даниил Уткин

56 — Ярослав Кузьмин

58 — Даниил Шанталий

60 — Кирилл Столбов

62 — Иван Комаров

76 — Данила Сухомлинов

88 — Кирилл Щетинин

95 — Иван Полумыско

Нападающие:

26 — Давид Тошевский

27 — Николай Комличенко

69 — Егор Голенков

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