«Ростов»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Полное название: АО «Футбольный клуб «Ростов»»
Год основания: 1930
Главный тренер: Валерий Карпин
Капитан: Даниил Глебов
Домашний стадион: «Ростов арена»
Сезон 2022 / 2023 стал для «Ростова» 31-м в чемпионате России. Команда под руководством Валерия Карпина финишировала на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России ростовчане дошли до первого этапа полуфинала пути регионов, где уступили «Краснодару» в серии пенальти.
Календарь «Ростова» в чемпионате России — 2023 / 2024
1-й тур: 23 июля, воскресенье
- «Ростов» — «Факел» — 20:00
2-й тур: 29 июля, суббота
- «Ростов» — «Зенит» — 20:00
3-й тур: 5 августа, суббота
- «Крылья Советов» — «Ростов» — 15:00
4-й тур: 12 августа, суббота
- «Ростов» — «Рубин» — 20:00
5-й тур: 19 августа, суббота
- «Сочи» — «Ростов» — 20:00
6-й тур: 26 августа, суббота
- «Пари НН» — «Ростов» — 20:00
7-й тур: 3 сентября, воскресенье
- «Ростов» — «Динамо» — 20:00
8-й тур: 15 — 17 сентября
- «Балтика» — «Ростов»
9-й тур: 22 — 24 сентября
- «Ростов» — ЦСКА
10-й тур: 29 сентября — 1 октября
- «Ростов» — «Урал»
11-й тур: 6 — 8 октября
- «Краснодар» — «Ростов»
12-й тур: 20 — 22 октября
- «Ростов» — «Ахмат»
13-й тур: 27 — 29 октября
- «Ростов» — «Локомотив»
14-й тур: 3 — 5 ноября
- «Оренбург» — «Ростов»
15-й тур: 10 — 12 ноября
- «Спартак» — «Ростов»
16-й тур: 24 — 26 ноября
- «Ростов» — «Пари НН»
17-й тур:1 — 3 декабря
- ЦСКА — «Ростов»
18-й тур: 8 — 10 декабря
- «Ахмат» — «Ростов»
19-й тур: 1 — 3 марта 2024
- «Ростов» — «Крылья Советов»
20-й тур: 8 — 10 марта
- «Ростов» — «Краснодар»
21-й тур: 15 — 17 марта
- «Урал» — «Ростов»
22-й тур: 29 — 31 марта
- «Динамо» — «Ростов»
23-й тур: 5 — 7 апреля
- «Ростов» — «Сочи»
24-й тур: 12 — 14 апреля
- «Факел» — «Ростов»
25-й тур: 19 — 21 апреля
- «Ростов» — «Спартак»
26-й тур: 26 — 28 апреля
- «Ростов» — «Оренбург»
27-й тур: 3 — 5 мая
- «Локомотив» — «Ростов»
28-й тур: 10 — 12 мая
- «Рубин» — «Ростов»
29-й тур: 17 — 19 мая
- «Ростов» — «Балтика»
30-й тур: 25 мая (суббота)
- «Зенит» — «Ростов»
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Календарь «Ростова» в Кубке России — 2023 / 2024
Кубок России, Группа B, 1 тур — 26 июля, среда
- «Ростов» — «Рубин» — 20:45
Кубок России, Группа B, 2 тур — 8 августа, вторник
- «Урал» — «Ростов» — 16:15
Кубок России, Группа B, 3 тур — 30 августа, среда
- «Ростов» — «Локомотив» — 19:30
Кубок России, Группа B, 4 тур — 19—21 сентября
- «Рубин» — «Ростов»
Кубок России, Группа B, 5 тур — 3—5 октября
- «Локомотив» — «Ростов»
Кубок России, Группа B, 6 тур — 31 октября — 2 ноября
- «Ростов» — «Урал»
Достижения «Ростова»
На национальном уровне:
Чемпионат России: 1 раз — серебряный призер (2015/2016)
Кубок России: 1 раз — победитель (2013/2014)
Первый дивизион: 1 раз — победитель (2008)
Чемпионат РСФСР среди клубных команд: 1 раз — победитель (1964)
На европейском уровне:
Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2016/2017)
Трансферы «Ростова»
Пришли
з. Е. Чернов (продление контракта)
п. Саплинов («Рубин», окончание аренды)
п. Столбов («Зенит-2», аренда)
п. Ионов (свободный агент)
п. Акбашев (свободный агент)
н. Мохеби («Санта-Клара»)
Возможные переходы
в. Рудаков («Хонка», окончание аренды)
з. К. Ковалев («Авангард» К, окончание аренды)
з. К. Боженов («Динамо» Мхч, окончание аренды)
з. Ведерников («Волгарь», окончание аренды)
п. Норманн («Динамо», окончание аренды)
п. Хашимото («Уэска», окончание аренды)
н. Нтумба («Велес», окончание аренды)
н. Соу («Анкарагюджю», окончание аренды)
н. Хромов («Арсенал» Т, окончание аренды)
Ушли
в. Бабурин («Торпедо»)
з. Иг. Калинин («Факел», аренда)
з. Сильянов («Локомотив», окончание аренды)
з. А. Мухин («Волгарь», аренда)
з. Котин («Шинник», аренда)
з. Хаджикадунич («Гамбург», аренда)
п. Кнудсен («Орхус», аренда)
п. Селява (окончание контракта)
п. Ст. Мельников («Алания», аренда)
п. К. Фольмер (окончание контракта)
н. Полоз (окончание контракта)
н. Алмквист («Лечче», аренда)
н. Турищев («Родина», аренда)
Возможные переходы
п. Тугарев («Крылья Советов»)
н. Комличенко («Локомотив»)
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
Состав «Ростова» на сезон 2023 / 2024
Вратари:
1 — Никита Медведев
30 — Сергей Песьяков
78 — Михаил Цулая
Защитники:
4 — Виктор Мелехин
5 — Денис Терентьев
18 — Данила Прохин
28 — Евгений Чернов
38 — Илья Вахания
55 — Максим Осипенко
71 — Николай Поярков
87 — Андрей Лангович
Полузащитники:
7 — Роман Акбашев
8 — Алексей Миронов
9 — Мохаммад Мохеби
11 — Алексей Ионов
15 — Данил Глебов
19 — Хорен Байрамян
23 — Роман Тугарев
33 — Никита Колотиевский
47 — Даниил Уткин
56 — Ярослав Кузьмин
58 — Даниил Шанталий
60 — Кирилл Столбов
62 — Иван Комаров
76 — Данила Сухомлинов
88 — Кирилл Щетинин
95 — Иван Полумыско
Нападающие:
26 — Давид Тошевский
27 — Николай Комличенко
69 — Егор Голенков
Страница ФК Ростов в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.
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4
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5
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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