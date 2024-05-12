Бушманов: «Уход Лукина в «Спартак» не станет потерей для ЦСКА»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе защитника ЦСКА Матвея Лукина в «Спартак».

«Лукин не так часто играет в ЦСКА. Матвей не является основным футболистом команды. Его уход не станет потерей для ЦСКА. Что касается «Спартака», центральный защитник — очень ответственная позиция в клубе. В «Спартаке» всегда ставят максимальные задачи. Не знаю, сможет ли Лукин вписаться в «Спартак» и сразу заиграть. Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что Лукин может продолжить карьеру в «Спартаке».

Лукин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник провел 5 матчей в РПЛ и 6 игр в Кубке России. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.