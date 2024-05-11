«Флорида» переиграла «Бостон», Тарасенко забросил одну шайбу

«Флорида» выиграла у «Бостона» (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз».

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 14 из 16 бросков по своим воротам.

Четвертый матч в серии состоится 13 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Бостон» — «Флорида» — 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Голы: Родригес — 2 (Форслинг), 8:04 — 0:1. Тарасенко — 2 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 36:14 — 0:2. Верхэге — 6 (бол., Ткачак, Барков), 37:14 — 0:3. Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 43:09 — 0:4. Лауко — 1 (Дебраск, Бишер), 45:01 — 1:4. Дебраск — 5 (Лорей, Пастрняк), 48:31 — 2:4. Райнхарт — 4 (п.в., Ткачак, Монтур), 58:36 — 2:5. Родригес — 3 (бол., Экман-Ларссон, Луостаринен), 59:09 — 2:6.

Вратари: Суэймен (57:08 — 58:36) — Бобровский.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 17 (3+5+9) — 33 (13+11+9).

Наши: — - Куликов (13.38/0/-1), Тарасенко (15.14/2/+1).

11 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 1-2.