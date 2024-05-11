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Сегодня, 04:56

«Флорида» переиграла «Бостон», Тарасенко забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Пэт Марун в борьбе с защитником Дмитрием Куликовым перед вратарем Сергеем Бобровским в матче «Бостон» — «Флорида» 11 мая.
Фото USA Today Sports

«Флорида» выиграла у «Бостона» (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз».

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 14 из 16 бросков по своим воротам.

Четвертый матч в серии состоится 13 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Бостон» — «Флорида» — 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Голы: Родригес — 2 (Форслинг), 8:04 — 0:1. Тарасенко — 2 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 36:14 — 0:2. Верхэге — 6 (бол., Ткачак, Барков), 37:14 — 0:3. Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 43:09 — 0:4. Лауко — 1 (Дебраск, Бишер), 45:01 — 1:4. Дебраск — 5 (Лорей, Пастрняк), 48:31 — 2:4. Райнхарт — 4 (п.в., Ткачак, Монтур), 58:36 — 2:5. Родригес — 3 (бол., Экман-Ларссон, Луостаринен), 59:09 — 2:6.

Вратари: Суэймен (57:08 — 58:36) — Бобровский.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 17 (3+5+9) — 33 (13+11+9).

Наши: — - Куликов (13.38/0/-1), Тарасенко (15.14/2/+1).

11 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
4. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
2 - 1
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Бостон
0 - 0
2 - 1
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 0
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
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3. Колорадо - Виннипег
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5. Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
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3. Вашингтон - Рейнджерс
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4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
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6 - 3
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
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Бостон – Флорида
 2 : 6
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