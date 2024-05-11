«Флорида» переиграла «Бостон», Тарасенко забросил одну шайбу
«Флорида» выиграла у «Бостона» (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз».
Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 14 из 16 бросков по своим воротам.
Четвертый матч в серии состоится 13 мая.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
«Бостон» — «Флорида» — 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
Голы: Родригес — 2 (Форслинг), 8:04 — 0:1. Тарасенко — 2 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 36:14 — 0:2. Верхэге — 6 (бол., Ткачак, Барков), 37:14 — 0:3. Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 43:09 — 0:4. Лауко — 1 (Дебраск, Бишер), 45:01 — 1:4. Дебраск — 5 (Лорей, Пастрняк), 48:31 — 2:4. Райнхарт — 4 (п.в., Ткачак, Монтур), 58:36 — 2:5. Родригес — 3 (бол., Экман-Ларссон, Луостаринен), 59:09 — 2:6.
Вратари: Суэймен (57:08 — 58:36) — Бобровский.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 17 (3+5+9) — 33 (13+11+9).
Наши: — - Куликов (13.38/0/-1), Тарасенко (15.14/2/+1).
11 мая. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 1-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Флорида - Бостон
|2 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 0
|3 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|11.05
|02:00
|
Бостон – Флорида
|2 : 6
|11.05
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -