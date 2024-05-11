«Балтика» — «Динамо»: видео голов

«Балтика» на своем поле принимает «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ.

3-я минута: Константин Тюкавин — 0:1

32-я минута: Анхело Энрикес — 1:1

В случае победы или ничьей «Динамо» может обойти «Зенит» и возглавить турнирную таблицу РПЛ.