«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Болельщики «Зенита» и «Динамо» должны быть благодарны красно-белым.

Многие спартаковские болельщики ждали этот матч со смешанными чувствами. За чемпионской гонкой им приходится наблюдать со стороны, и симпатии в ней вряд ли принадлежат «Зениту» или «Динамо». Остается «Краснодар», победа над которым существенно понижала шансы. Мораль тут одна — нужно было самим бороться за чемпионство, тем более в таком сезоне, когда титул буквально лежит на земле и никто не спешит его подобрать.

Учитывая, насколько регулярно «Спартак» в последнее время играет со счетом 0:0, обсуждение стартового выбора Слишковича часто оказывается интереснее самой игры. Ротация просто бешеная, поменять полсостава — это уже норма. К этой игре красно-белые впервые за долгое время готовились в недельном цикле, но важнее здесь то, что уже во вторник в Калининграде биться за выход в главный финал Кубка России. Отсюда множество неочевидных решений при выборе стартового состава на «Краснодар».

Активнее поначалу выглядели гости. Иначе и быть не могло: «быкам» нужнее, а для Слишковича это дело обыкновенное — отдать мяч и ловить на контратаках. Гости довольно легко вскрывали оборону красно-белых и должны были забивать. Как это не сделал Кади — объяснить невозможно: он уже обыграл Максименко, но не попал в пустые ворота. Впрочем, в самый разгар чемпионской гонки «Краснодар» так и действует в атаке. Шел уже пятый тайм без голов в исполнении претендента на золото...

Постепенно стартовый натиск ослаб, и уже «Спартак» получил свои моменты. Самый верный из них запорол Игнатов: это был чистый выход один на один, но спартаковец просто замешкался и дал защитникам себя накрыть. Но все равно красно-белые открыли счет — Зобнин шедеврально исполнил в дальнюю «девятку»! Роман никогда не славился ударом, тем более восхитил этот гол — Telegram-каналы запестрели эмодзи паутинки.

Второй тайм начался с еще одного конфуза Кади. Сперцян выкатил ему на 12 метров прямо напротив ворот, Максименко в этом моменте был отыгран, но бразилец умудрился пробить в перекладину. Ну точно его кто-то сглазил, как еще это объяснишь?!

Соперники давали друг другу атаковать. «Спартак» не закрывался, позволял «Краснодару» создавать моменты, но их было не сказать чтобы много. Вообще, «быки» не выглядели командой, которая близка к историческому достижению, и все решается здесь и сейчас. Впрочем, мы говорим об этом уже третий тур подряд, и ничего в игре команды Мусаева не меняется. Ни какого-то существенного давления, ни финального штурма... Да еще и «Спартак» при Слишковиче научился проводить концовки, сохраняя минимальное преимущество. Был шанс у Кордобы, когда он пробил выше головой, но это даже обсуждать несерьезно.

0:0 с «Крыльями» и 0:1 с «Ахматом» в двух предыдущих турах — это уже катастрофа для «Краснодара», а тут еще одно сухое поражение. Теперь даже сложно подобрать подходящее слово, чтобы описать выступление претендента на первое место, который в трех решающих матчах берет одно очко и не забивает ни одного мяча. «Спартаку» эта победа, по сути, ничего не дает. Кроме разве что хорошего настроения перед важнейшим кубковым матчем.

Зенитовские и динамовские болельщики могут поблагодарить красно-белых. Но на эту тему в нашем футболе лучше не шутить.