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«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

«Спартак» обыграл «Краснодар» благодаря голу Зобнина
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Футболисты «Спартака» празднуют гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики «Зенита» и «Динамо» должны быть благодарны красно-белым.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Краснодар

Многие спартаковские болельщики ждали этот матч со смешанными чувствами. За чемпионской гонкой им приходится наблюдать со стороны, и симпатии в ней вряд ли принадлежат «Зениту» или «Динамо». Остается «Краснодар», победа над которым существенно понижала шансы. Мораль тут одна нужно было самим бороться за чемпионство, тем более в таком сезоне, когда титул буквально лежит на земле и никто не спешит его подобрать.

Учитывая, насколько регулярно «Спартак» в последнее время играет со счетом 0:0, обсуждение стартового выбора Слишковича часто оказывается интереснее самой игры. Ротация просто бешеная, поменять полсостава это уже норма. К этой игре красно-белые впервые за долгое время готовились в недельном цикле, но важнее здесь то, что уже во вторник в Калининграде биться за выход в главный финал Кубка России. Отсюда множество неочевидных решений при выборе стартового состава на «Краснодар».

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Матвей Сафонов (&laquo;Краснодар&raquo;).. «Спартак» победил «Краснодар» и поднялся на четвертое место. Онлайн-трансляция матча

Активнее поначалу выглядели гости. Иначе и быть не могло: «быкам» нужнее, а для Слишковича это дело обыкновенное отдать мяч и ловить на контратаках. Гости довольно легко вскрывали оборону красно-белых и должны были забивать. Как это не сделал Кади объяснить невозможно: он уже обыграл Максименко, но не попал в пустые ворота. Впрочем, в самый разгар чемпионской гонки «Краснодар» так и действует в атаке. Шел уже пятый тайм без голов в исполнении претендента на золото...

Постепенно стартовый натиск ослаб, и уже «Спартак» получил свои моменты. Самый верный из них запорол Игнатов: это был чистый выход один на один, но спартаковец просто замешкался и дал защитникам себя накрыть. Но все равно красно-белые открыли счет Зобнин шедеврально исполнил в дальнюю «девятку»! Роман никогда не славился ударом, тем более восхитил этот гол Telegram-каналы запестрели эмодзи паутинки.

Второй тайм начался с еще одного конфуза Кади. Сперцян выкатил ему на 12 метров прямо напротив ворот, Максименко в этом моменте был отыгран, но бразилец умудрился пробить в перекладину. Ну точно его кто-то сглазил, как еще это объяснишь?!

Соперники давали друг другу атаковать. «Спартак» не закрывался, позволял «Краснодару» создавать моменты, но их было не сказать чтобы много. Вообще, «быки» не выглядели командой, которая близка к историческому достижению, и все решается здесь и сейчас. Впрочем, мы говорим об этом уже третий тур подряд, и ничего в игре команды Мусаева не меняется. Ни какого-то существенного давления, ни финального штурма... Да еще и «Спартак» при Слишковиче научился проводить концовки, сохраняя минимальное преимущество. Был шанс у Кордобы, когда он пробил выше головой, но это даже обсуждать несерьезно.

0:0 с «Крыльями» и 0:1 с «Ахматом» в двух предыдущих турах это уже катастрофа для «Краснодара», а тут еще одно сухое поражение. Теперь даже сложно подобрать подходящее слово, чтобы описать выступление претендента на первое место, который в трех решающих матчах берет одно очко и не забивает ни одного мяча. «Спартаку» эта победа, по сути, ничего не дает. Кроме разве что хорошего настроения перед важнейшим кубковым матчем.

Зенитовские и динамовские болельщики могут поблагодарить красно-белых. Но на эту тему в нашем футболе лучше не шутить.

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
Рубин – Ростов
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Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
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12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
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