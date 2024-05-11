«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?
Многие спартаковские болельщики ждали этот матч со смешанными чувствами. За чемпионской гонкой им приходится наблюдать со стороны, и симпатии в ней вряд ли принадлежат «Зениту» или «Динамо». Остается «Краснодар», победа над которым существенно понижала шансы. Мораль тут одна — нужно было самим бороться за чемпионство, тем более в таком сезоне, когда титул буквально лежит на земле и никто не спешит его подобрать.
Учитывая, насколько регулярно «Спартак» в последнее время играет со счетом 0:0, обсуждение стартового выбора Слишковича часто оказывается интереснее самой игры. Ротация просто бешеная, поменять полсостава — это уже норма. К этой игре красно-белые впервые за долгое время готовились в недельном цикле, но важнее здесь то, что уже во вторник в Калининграде биться за выход в главный финал Кубка России. Отсюда множество неочевидных решений при выборе стартового состава на «Краснодар».
Активнее поначалу выглядели гости. Иначе и быть не могло: «быкам» нужнее, а для Слишковича это дело обыкновенное — отдать мяч и ловить на контратаках. Гости довольно легко вскрывали оборону красно-белых и должны были забивать. Как это не сделал Кади — объяснить невозможно: он уже обыграл Максименко, но не попал в пустые ворота. Впрочем, в самый разгар чемпионской гонки «Краснодар» так и действует в атаке. Шел уже пятый тайм без голов в исполнении претендента на золото...
Постепенно стартовый натиск ослаб, и уже «Спартак» получил свои моменты. Самый верный из них запорол Игнатов: это был чистый выход один на один, но спартаковец просто замешкался и дал защитникам себя накрыть. Но все равно красно-белые открыли счет — Зобнин шедеврально исполнил в дальнюю «девятку»! Роман никогда не славился ударом, тем более восхитил этот гол — Telegram-каналы запестрели эмодзи паутинки.
Второй тайм начался с еще одного конфуза Кади. Сперцян выкатил ему на 12 метров прямо напротив ворот, Максименко в этом моменте был отыгран, но бразилец умудрился пробить в перекладину. Ну точно его кто-то сглазил, как еще это объяснишь?!
Соперники давали друг другу атаковать. «Спартак» не закрывался, позволял «Краснодару» создавать моменты, но их было не сказать чтобы много. Вообще, «быки» не выглядели командой, которая близка к историческому достижению, и все решается здесь и сейчас. Впрочем, мы говорим об этом уже третий тур подряд, и ничего в игре команды Мусаева не меняется. Ни какого-то существенного давления, ни финального штурма... Да еще и «Спартак» при Слишковиче научился проводить концовки, сохраняя минимальное преимущество. Был шанс у Кордобы, когда он пробил выше головой, но это даже обсуждать несерьезно.
0:0 с «Крыльями» и 0:1 с «Ахматом» в двух предыдущих турах — это уже катастрофа для «Краснодара», а тут еще одно сухое поражение. Теперь даже сложно подобрать подходящее слово, чтобы описать выступление претендента на первое место, который в трех решающих матчах берет одно очко и не забивает ни одного мяча. «Спартаку» эта победа, по сути, ничего не дает. Кроме разве что хорошего настроения перед важнейшим кубковым матчем.
Зенитовские и динамовские болельщики могут поблагодарить красно-белых. Но на эту тему в нашем футболе лучше не шутить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
8
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
9
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3