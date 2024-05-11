Матыцин уходит. Кресло министра спорта может занять губернатор Хабаровского края

Михаил Дегтярев является мастером спорта по фехтованию и руководил комитетом спорта Госдумы.

Четырехлетнее пребывание Олега Матыцина в должности министра спорта России подходит к концу. 59-летнего мастера спорта по настольному теннису нет в новом списке правительства страны, который премьер Михаил Мишустин внес на утверждение в Госдуму РФ. Предполагается, что Матыцин перейдет на другую работу, а его место займет Михаил Дегтярев. 42-летний мастер спорта по фехтованию в данный момент занимает пост губернатора Хабаровского края, а ранее возглавлял комитет по физической культуре и спорту Госдумы и федерацию фехтования Самарской области. Но главное, Дегтярев — активный член ЛДПР, что является для нашего министра совсем нетривиальным фактом.

Необычные инициативы

Общеизвестно, что пост руководителя комитета по физической культуре и спорту Госдумы по традиции занимает член ЛДПР. Таким образом поддерживается баланс между разными парламентскими фракциями. Похоже, теперь этот опыт переносится и на органы государственного управления. Это может существенно повлиять если не на политику министерства, то его риторику. Ведь прежний глава Минспорта Олег Матыцин представлял умеренное крыло наших чиновников и выступал против окончательного разрыва с международными спортивными организации и за поддержку спортсменов, согласившихся на нейтральный статус. Позиция Дегтярева в этом плане может оказаться намного жестче.

Фото Кристина Кормилицына, Известия

Правда, будущий министр последние четыре года был крепко вписан в российскую государственную систему и освоил взвешенные подходы. Тем не менее в прошлом он часто выступал с достаточно необычными инициативами. Например, предлагал запретить в России изображение Санта-Клауса, который «подрывает культурный суверенитет и суверенитет духа». Также озвучивал инициативу заменить бело-сине-красный флаг Российский Федерации на имперский черно-желто-белый, использовавшийся в царские времена. Среди его известных идей — присвоение Москве статуса города-курорта и перекраска Кремля в белый цвет.

В прошлом Дегтярев был призером всероссийских и международных соревнований по фехтованию, с 2009 года — возглавлял федерацию по этому виду спорта в родной Самарской области, был членом президентского совета по спорту, а с 2016 по 2020 годы руководил комитетом по физической культуре и спорту Госдумы. Эту должность он оставил, когда помог своей партии и руководству страны разрешить кризис власти в Хабаровском крае. Предыдущий губернатор этого региона и член ЛДПР Сергей Фургал был арестован по подозрению в организации убийств нескольких местных предпринимателей, что привело к акциям протеста на местах. Дегтярев помог урегулировать эту непростую ситуацию, возглавив край вместо Фургала. Затем Михаил Владимирович при поддержке федеральных властей выиграл и губернаторские выборы.

Фото Global Look Press

Специалист по антидопингу

В качестве депутата, ответственного за спортивную политику, Дегтярев поддерживал идею уголовной ответственности за склонение к допингу (защитил диссертацию по теме «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте»), выступал за возвращение пива на стадионы, при его активном участии букмекеров обязали направлять пять процентов выручки на спорт. Кроме того, он предлагал расширить российскую футбольную премьер-лигу за счет команд из Белоруссии, Казахстана и Армении. В качестве губернатора Хабаровского края Дегтярев активно поддерживал хоккейный «Амур» и стал членом правления ФХР.

«Помимо опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. — Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы».

«Михаил Дегтярев оказал фехтовальщикам большую помощь в подготовке к Играм-2020 в Токио — именно в Хабаровске мы проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию. Он сам приезжал к нам и даже фехтовал, — приводит ТАСС слова президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. — Именно Михаил Дегтярев перерезал ленточку при открытии в сентябре 2018 года Центра фехтования Ильгара Мамедова в Химках. Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Считаю, это достойная кандидатура на пост министра спорта страны».

Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Проигрышная тактика

Что касается итогов деятельности на посту министра Олега Матыцина, то здесь приходится констатировать, что он руководил отраслью в один из самых тяжелых периодов в истории — на фоне бесконечных санкций и в тот момент, когда спорт в информационной повестке во многом ушел на второй план из-за геополитической ситуации в мире. В министерское кресло Матыцин пришел с должности главы Международной федерации университетского спорта (FISU) и некоторое время продолжал руководить этой организацией по совместительству.

В отличие от самого яркого из своих предшественников — Виталия Мутко, — Матыцин вел себя слишком осмотрительно. С одной стороны, это оберегало Минспорта от громких скандалов, с другой — даже заместители министра порой высказывались более рельефно, чем их босс. Для публичной политики подобная тактика заведомо проигрышная. Особенно четко мягкость Олега Васильевича проявилась во время дискуссии о нейтральном статусе и проездке россиян на Олимпиаду в Париж. Минспорта, несмотря на призывы Президента РФ, так и не озвучило официальную позицию по данному вопросу, а на словах призвало спортсменов поступать так, как подскажет им совесть.

Тяжело представить, чтобы подобные суждения прозвучали из уст Михаила Дегтярева. А это значит, что два заключительных месяца подготовки к Играм-2024 пройдут под более зажигательные конкретные комментарии со стороны Минспорта. Будущий министр, кандидатура которого почти наверняка будет утверждена в ближайшие дни, многократно называл себя патриотом родины, выступал в поддержку СВО и критиковал Запад (за что попадал в различные санкционные списки). Другой вопрос, что главным направлением деятельности Минспорта в нынешней ситуации являются не международные спортивные отношения, а внутренняя арена.