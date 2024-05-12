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Личка — о матче с «Балтикой»: «Мы пошли за победой, и футбольный бог нам помог»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против «Балтики» (3:2).

— Эмоции потрясающие, — приводит слова Лички официальный сайт клуба. — На 90-й минуте мы еще проигрывали и за 5 минут смогли развернуть очень сложную для нас игру. Мы верили, что можем здесь победить, но знали, что будет очень тяжело, так как «Балтика» билась за шанс остаться в РПЛ. Их даже не смутил быстрый гол, они старались и оказывали давление на нас, показав свой характер. Как и неделю назад, мы смогли развернуть игру, и нам улыбнулась удача, потому что мы ее искали. Мы пошли за победой, и футбольный бог нам помог. Будем идти дальше за своей мечтой в оставшихся двух турах.

— Когда за 10 минут до конца показали скамейку запасных, вы были совершенно спокойны. Такая была уверенность в том, что сможете переломить ход матча?

— Конечно, спокойным я не был, но знал, что команда точно сможет создать пару моментов, которые мы и использовали. У Муми, видимо, это уже коронный удар — в прошлые выходные после него забил Бителло, а сегодня он парашютом залетел в дальний угол. Когда ты два тура подряд забиваешь в концовках, это показывает характер команды, что меня очень радует.

— Были ли у вас вообще сомнения в успехе вашей команды?

— Нет. Главное было выйти на поле с чистой головой и уверенностью, что ты можешь сделать разницу на поле. И нам удалось это сделать.

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очков и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-v-koncovke-my-posli-za-pobedoi-i-futbolnyi-bog-nam-pomog/
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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