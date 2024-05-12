Личка — о матче с «Балтикой»: «Мы пошли за победой, и футбольный бог нам помог»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России против «Балтики» (3:2).

— Эмоции потрясающие, — приводит слова Лички официальный сайт клуба. — На 90-й минуте мы еще проигрывали и за 5 минут смогли развернуть очень сложную для нас игру. Мы верили, что можем здесь победить, но знали, что будет очень тяжело, так как «Балтика» билась за шанс остаться в РПЛ. Их даже не смутил быстрый гол, они старались и оказывали давление на нас, показав свой характер. Как и неделю назад, мы смогли развернуть игру, и нам улыбнулась удача, потому что мы ее искали. Мы пошли за победой, и футбольный бог нам помог. Будем идти дальше за своей мечтой в оставшихся двух турах.

— Когда за 10 минут до конца показали скамейку запасных, вы были совершенно спокойны. Такая была уверенность в том, что сможете переломить ход матча?

— Конечно, спокойным я не был, но знал, что команда точно сможет создать пару моментов, которые мы и использовали. У Муми, видимо, это уже коронный удар — в прошлые выходные после него забил Бителло, а сегодня он парашютом залетел в дальний угол. Когда ты два тура подряд забиваешь в концовках, это показывает характер команды, что меня очень радует.

— Были ли у вас вообще сомнения в успехе вашей команды?

— Нет. Главное было выйти на поле с чистой головой и уверенностью, что ты можешь сделать разницу на поле. И нам удалось это сделать.

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очков и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.