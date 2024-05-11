Девять украинских волейболистов отказались выступать за сборную. Теперь их называют предателями

Громкий скандал накануне матчей мужской Евролиги.

На следующей неделе возьмет старт розыгрыш волейбольной Евролиги. Это крупный самостоятельный турнир, предназначенный для команд второго эшелона. Финалисты Золотой Евролиги попадают на Кубок претендентов, где можно завоевать путевку в Лигу наций, в которой выступает мировая элита волейбола.

Год назад сборная Украины дошла до финала Золотой Евролиги, где уступила Турции. Однако в нынешнем сезоне на успешное выступление команде надеяться трудно. В преддверии турнира на подготовительный сбор не явились лидеры, в том числе и капитан команды Олег Плотницкий. Теперь Федерация волейбола Украины грозит отказникам серьезными наказаниями.

Липовые справки и запрет на семью

На подготовительный сбор вызванные волейболисты должны были приехать 3 мая. Однако еще до старта появились разговоры о том, что многие игроки к команде присоединяться не собираются. Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник предупредил, что за неявку по неуважительной причине клуб, за который выступает волейболист, будет оштрафован на 20 тысяч гривен, а сам игрок — дисквалифицирован.

Больше отказников оказалось в команде-победителе национального чемпионата «Прометей». На сбор не приехали четверо — Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков. Причиной были названы травмы, но Мельник в эпидемию не поверил: «Написали заявления с прикрепленными справками от одного и того же врача, что им нужно лечиться. Там идет полный саботаж, но ничего, будем играть без них».

Олег Плотницкий. Фото Global Look Press

Капитан сборной Олег Плотницкий выступает за итальянскую «Перуджу», поэтому оговоренные санкции к нему применить федерация не может. Свой отказ он объяснил необходимостью паузы для восстановления после трудного клубного сезона. «В этом году есть возможность, так как мы играем только Золотую Евролигу. На чемпионат Европы мы квалифицировались, на чемпионат мира тоже. Если все будет хорошо, будет Кубок претендентов. Что еще нужно? До Олимпиады следующей еще четыре года. На эту никак не попадаем. Ребята имеют право отдохнуть. И это хорошая возможность проверить молодых».

Самый же резонансный аргумент привел один из лучших игроков Украины последних лет Василий Тупчий из украинского клуба «Барком-Кажанов», выступающего в Польше. Он хотел, чтобы к нему могла приезжать его семья, но не получил разрешения: «Я знаю, что есть такое правило у тренера, что нельзя, чтобы семьи были, девушки, жены. По-моему, это пережитки прошлого, поэтому я поставил условие: если можно, чтобы семья приехала — я приеду, если нет — не приеду. На что я вообще не получил никакого ответа и не имею вообще никаких коммуникаций».

После этого на Тупчего свалилась тонна хейта, поэтому волейболист поспешил оправдаться и написал большой пост в соцсетях: «Насчет тупой отмазки, насчет семьи — послушайте. Моя семья живет на Украине, мои дети учатся в украинской школе. Старшей дочери почти 10 лет — я был два раза на ее дне рождения, я не был ни на одном их празднике, поэтому это не тупая отмазка, как вы это пишете. Может быть, она для вас тупая, не для меня».

Рауль Лосано. Фото Global Look Press

Тренер в трансе

К списку бойкотирующих добавились еще трое — Илья Ковалев, Владислав Щуров и Тимофей Полуян. Таким образом, отказников стало девять, хотя позже Щуров все-таки прибыл на сбор. Возможно, на него повлияли потенциальные санкции. Глава федерации в общении с журналистами не выбирал выражений и называл игроков «предателями».

«Рауль Лосано — это топ-тренер, тренер с мировым именем. Он приехал и говорит, что находится в трансе, что приехал в одну команду, а тут другая. Такого еще не видел, — негодовал Мельник. — Нет никакой причины, по которой бы игроки отказывались играть за сборную. Именно в такое время (здесь президент Федерации волейбола Украины употребил другие слова. — Прим. «СЭ»). Это предатели».

Мельник также нашел лазейку, как можно наказать волейболистов, которые выступают не в украинских командах. «Каждый год игроки за границей должны получать разрешение от ФВУ. Вот этот трансфер мы им попытаемся не дать. У Олега Плотницкого контракт еще на два года. Но без нашего трансфера «Перуджа» не сможет его заявить, — объяснял глава федерации. — С игроками «Барком-Кажанов» мы должны действовать несколько иначе. Это украинская команда, играющая в чемпионате Польши. Ее игроки не нуждаются в трансферах. Мы ежегодно должны давать разрешение Федерации волейбола Польши на участие «Барком-Кажанов». Думаю, что в этом году из-за отказа игроков играть за сборную этого делать не будем».

Тупчий подтвердил серьезность намерений Мельника. Он рассказал, что его пытались переубедить наказанием: «Я написал, что меня не будет. Вместо того чтобы позвонить мне, узнать причину, можно как-то решить — через час было отправлено письмо с угрозами — штраф в размере 20 тысяч гривен, дисквалификация от соревнований ФВУ и еще что-то. Через несколько дней узнал, что тренер сборной звонил в Федерацию Польши и узнавал, как можно нас наказать. Какое вы имеете право куда-то звонить по телефону и узнавать, как нас наказать? Вы приехали получать зарплату, через два месяца вы уедете, и вы даже не упомянете о том, что были в национальной сборной Украины. Правила, советщина вот эта о запрете — если кому это нравится, мне это не нравится, и я ехать туда не буду».

Фото Global Look Press

Странный выбор

Если объединить слова волейболистов, то получается, что для них Евролига — это не такой важный турнир, ради которого стоит жертвовать здоровьем и временем с семьей. Но в основе, вероятно, больше лежит неприятие нового главного тренера Рауля Лосано. До аргентинца команду возглавлял литовец Угис Крастиньш. Именно с ним связаны главные успехи мужской сборной Украины. Под его руководством было выиграно золото Евролиги в 2017 году. А когда в 2022-м после отстранения России украинцы получили неожиданную путевку на чемпионат мира, то сборная, можно сказать, прыгнула там выше головы — дошла до четвертьфинала.

В марте этого года стало известно, что Крастиньш покидает команду. Уже тогда лидеры сборной Тупчий и Плотницкий оставили не самый приятный комментарий по поводу нового наставника сборной.

«Интересный выбор сделало наше руководство. Также интересно, почему именно он из тех 24 кандидатов? Было бы логично услышать какой-нибудь комментарий. Может, и не было так много тренеров, а было только 4-7 кандидатур. Ибо такое чувство, что почти всему миру предлагали. Очень хотелось бы увидеть всех, из кого выбрали, но для простых смертных это закрытая информация», — говорил Олег Плотницкий.

Лосано, несмотря на массовый бойкот, говорит, что двери в сборную ни для кого из волейболистов не закрывает. В то же время он поддерживает дисквалификацию игроков, которая предусмотрена за неявку в национальную команду. Окончательного решения по тому, что делать со спортсменами, у федерации пока нет. В пятницу президент организации Михаил Мельник встречался с главой НОК Вадимом Гутцайтом и обсудил текущую ситуацию. В ходе встречи пришли к выводу о недопустимости подобных действий игроков, так как выступление за сборную Украины является приоритетом.