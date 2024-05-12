«Динамо», «Зенит» и «Краснодар»: что клубам нужно для чемпионства в РПЛ

Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем

В 28-м туре три лидера чемпионата России поменялись местами в таблице РПЛ.

«Динамо» вышло на первую строчку с 53 очками, «Зенит» — второй с 51, «Краснодар» — третий с 50.

В 29-м туре пройдут такие матчи тройки лидеров: «Динамо» — «Крылья Советов» (18 мая, начало в 14:00), «Сочи» — «Краснодар» (18 мая, 19:00), «Ахмат» — «Зенит» (19 мая, 19:00).

В 30-м туре топ-3 ждут такие игры: «Зенит» — «Ростов», «Краснодар» — «Динамо» (25 мая, все матчи начнутся в 16:30).

Фото «СЭ»

При равенстве очков между двумя командами в первую очередь учитываются личные матчи. «Динамо» имеет превосходство над «Зенитом» (3:2, 1:0) и после первого круга уступает «Краснодару» (1:3). «Зенит» имеет превосходство над «Краснодаром» (1:1, 2:1).

В случае равенства очков у трех лидеров по итогам чемпионата при учете матчей между ними все будет зависеть от игры «Динамо» и «Краснодара» в последнем туре. Пока бело-голубые имеют в этом мини-турнире преимущество (6 очков), но упустят его, если проиграют «быкам» (пока у краснодарцев 4 очка, как и у зенитовцев).

«Динамо» может гарантировать себе золото в следующем, 29-м туре — если наберет в нем больше очков, чем конкуренты: выиграет, а те — нет, или сыграет вничью, а те — проиграют.

На финише чемпионата для каждого из лидеров есть такие расклады на чемпионство:

— «Динамо» возьмет золото, если одержит одну победу и сыграет вничью (достаточно набрать 4 очка, даже если «Зенит» догонит — есть преимущество по личным матчам)

— «Зенит» возьмет золото, если одержит две победы, а «Динамо» хотя бы один раз проиграет или дважды сыграет вничью (требуется набрать 6 очков при условии, что бело-голубые потеряют как минимум три очка)

— «Краснодар» возьмет золото, если одержит две победы, а «Зенит» — нет (требуется набрать 6 очков и превзойти бело-голубых в личном противостоянии при условии, что зенитовцы потеряют как минимум два очка).