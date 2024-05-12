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Сегодня, 00:30

«Динамо», «Зенит» и «Краснодар»: что клубам нужно для чемпионства в РПЛ

Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
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«Динамо» и «Зенит» возглавляют таблицу РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 28-м туре три лидера чемпионата России поменялись местами в таблице РПЛ.

«Динамо» вышло на первую строчку с 53 очками, «Зенит» — второй с 51, «Краснодар» — третий с 50.

В 29-м туре пройдут такие матчи тройки лидеров: «Динамо» — «Крылья Советов» (18 мая, начало в 14:00), «Сочи» — «Краснодар» (18 мая, 19:00), «Ахмат» — «Зенит» (19 мая, 19:00).

В 30-м туре топ-3 ждут такие игры: «Зенит» — «Ростов», «Краснодар» — «Динамо» (25 мая, все матчи начнутся в 16:30).

Фото «СЭ»

При равенстве очков между двумя командами в первую очередь учитываются личные матчи. «Динамо» имеет превосходство над «Зенитом» (3:2, 1:0) и после первого круга уступает «Краснодару» (1:3). «Зенит» имеет превосходство над «Краснодаром» (1:1, 2:1).

В случае равенства очков у трех лидеров по итогам чемпионата при учете матчей между ними все будет зависеть от игры «Динамо» и «Краснодара» в последнем туре. Пока бело-голубые имеют в этом мини-турнире преимущество (6 очков), но упустят его, если проиграют «быкам» (пока у краснодарцев 4 очка, как и у зенитовцев).

«Динамо» может гарантировать себе золото в следующем, 29-м туре — если наберет в нем больше очков, чем конкуренты: выиграет, а те — нет, или сыграет вничью, а те — проиграют.

На финише чемпионата для каждого из лидеров есть такие расклады на чемпионство:

— «Динамо» возьмет золото, если одержит одну победу и сыграет вничью (достаточно набрать 4 очка, даже если «Зенит» догонит — есть преимущество по личным матчам)

— «Зенит» возьмет золото, если одержит две победы, а «Динамо» хотя бы один раз проиграет или дважды сыграет вничью (требуется набрать 6 очков при условии, что бело-голубые потеряют как минимум три очка)

— «Краснодар» возьмет золото, если одержит две победы, а «Зенит» — нет (требуется набрать 6 очков и превзойти бело-голубых в личном противостоянии при условии, что зенитовцы потеряют как минимум два очка).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Сочи
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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