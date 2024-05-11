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Сегодня, 22:47

Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп подвел итоги матча против «Зенита» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Побеждать всегда приятно, — начал Тороп. — Тем более, что давно не выигрывали на выезде у «Зенита». Командная победа, идем дальше.

— Насколько сложно было лично вам сегодня?

— Не знаю. От матча к матчу легче и в психологическом, и в тактическом плане. Поэтому, наверное, это был обычный матч для вратаря. Но концентрацию с «Зенитом» всегда нужно держать на высоком уровне, это очень серьезный соперник.

— Как давно узнали, что начнете сегодня с первых минут? Стало ли это сюрпризом для вас?

— Сегодня тренерский штаб сообщил мне об этом. Мое дело играть.

— Насколько по ходу игры опытные защитники вам помогают?

— У нас была коммуникация друг с другом. Очень эмоциональный матч, но мы выиграли и это самое главное, — сказал Тороп.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Сочи – Пари НН
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Джон Кордоба

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Максим Глушенков

Локомотив

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