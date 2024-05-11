Виллиан Роша оценил игру Торопа в матче против «Зенита»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Как вам игра Торопа сегодня?

— Выигрывает вся команда. Когда мы проигрываем, то тоже виновата вся команда. В индивидуальном плане он провел великолепную работу, поздравляю его. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.

— Когда на поле нет Акинфеева, вы надеваете капитанскую повязку. Есть ли в таком случае у вас преимущество над другими игроками команды?

— Никакого преимущества нет. Все игроки нашей команды — лидеры, у нас все всех уважают. Просто должен быть капитан на поле, и тренер решил назначить меня.

— Сегодня ЦСКА отдал очень много сил, а через четыре дня важнейшая игра в Кубке.

— Для ЦСКА все игры важны. У нас большая команда и мы должны выходить с намерением побеждать в каждом матче. Мы сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей встрече, — сказал Виллиан Роша.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.