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Сегодня, 23:10

Виллиан Роша оценил игру Торопа в матче против «Зенита»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Как вам игра Торопа сегодня?

— Выигрывает вся команда. Когда мы проигрываем, то тоже виновата вся команда. В индивидуальном плане он провел великолепную работу, поздравляю его. Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче.

— Когда на поле нет Акинфеева, вы надеваете капитанскую повязку. Есть ли в таком случае у вас преимущество над другими игроками команды?

— Никакого преимущества нет. Все игроки нашей команды — лидеры, у нас все всех уважают. Просто должен быть капитан на поле, и тренер решил назначить меня.

— Сегодня ЦСКА отдал очень много сил, а через четыре дня важнейшая игра в Кубке.

— Для ЦСКА все игры важны. У нас большая команда и мы должны выходить с намерением побеждать в каждом матче. Мы сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей встрече, — сказал Виллиан Роша.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
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10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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