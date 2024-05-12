Победный гол «Динамо» засчитан ошибочно. Судьи не зафиксировали фол Бальбуэны

На 90+9-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3) судья Евгений Буланов ошибочно не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и ошибочно засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери и не помогли исправить неверное решение.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде игрок «Балтики» попытался подбежать к Нгамале и не дать ему нанести удар по воротам. Но на пути калининградца встал Бальбуэна, который по-хоккейному принял соперника на бедро и заблокировал его, нарушив правила. В результате Нгамале сумел беспрепятственно пробить по воротам, забить и принести победу «Динамо».

Фото Скриншот трансляции

Обзор Буланову был открыт, но он не квалифицировал действия Бальбуэны как нарушение правил.